Мойка электромобиля: безопасно ли это и на что стоит обратить внимание

2:51 Your browser does not support the audio element. Авто

Некоторые владельцы электромобилей сомневаются, безопасно ли заезжать на автомойку. Основной страх — риск поражения электрическим током. Однако эти опасения необоснованны: электромобили защищены от воздействия воды не хуже, чем автомобили с двигателем внутреннего сгорания. Разберем главные моменты, на которые стоит обратить внимание при мойке электрокара.

Фото: commons.wikimedia.org by JustAnotherCarDesigner, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Polestar 3

Безопасность прежде всего: почему можно не бояться воды

Автомойка не представляет угрозы для электромобиля. Высоковольтный аккумулятор, силовые кабели и электронные соединения надежно защищены от попадания воды. Производители тщательно тестируют свои автомобили, чтобы исключить любые риски. Если бы защита была недостаточной, поездка во время дождя тоже стала бы невозможной.

Как правильно готовить электромобиль к мойке

Перед заездом на автомойку важно соблюдать несколько простых правил:

Закройте все двери, окна, люки и крышку зарядного порта.

Отключите стеклоочистители и системы автоматического открывания дверей.

Следуйте инструкциям оператора автомойки.

Эти рекомендации актуальны как для электромобилей, так и для автомобилей с ДВС.

Можно ли мыть днище электромобиля

Да, мойка днища электромобиля абсолютно безопасна. Все контакты и соединения имеют защиту от влаги, поэтому нет риска короткого замыкания или выхода из строя электрических компонентов.

Домашняя мойка электромобиля: что нужно знать

Мойка электромобиля дома возможна, но в ряде случаев может быть ограничена местными экологическими нормами, как и для машин с ДВС. Важно учитывать, что агрессивные струи воды под давлением не должны быть направлены прямо на электрические соединения.

Как датчики и сенсоры могут повлиять на процесс мойки

Современные электромобили оснащены множеством датчиков, которые управляют дверями, стеклоочистителями и даже запуском двигателя. Чтобы случайно не активировать систему, перед заездом на автомойку автомобиль лучше заблокировать.

Некоторые модели, например Tesla, имеют специальный "режим мойки", который отключает автоматические системы, предотвращая нежелательные срабатывания.

Особенности запуска электромобиля после мойки

Во многих электромобилях нет привычной кнопки запуска. Система активируется с помощью датчиков, определяющих, находится ли водитель в машине. Если после мойки водитель встает с сиденья и выходит из автомобиля, машина автоматически переходит в режим "P" (парковка) из соображений безопасности. Это нормальное поведение системы, которое не должно вызывать тревогу.

Уточнения

Электромобиль — автомобиль, приводимый в движение одним или несколькими электродвигателями с питанием от независимого источника электроэнергии (аккумуляторов, топливных элементов, конденсаторов и т. п.).

