Секретный транспорт руководства ВАЗа: что было круче семёрки в советские годы

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В советское время руководство Волжского автозавода (ВАЗ) использовало в качестве служебных автомобилей собственные модели "Жигули" строгого черного цвета. Это подчеркивало принцип: "Сам создал — сам и использую".

Фото: Wikipedia by Gruzin 977, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ ВАЗ 2107

В линейке ВАЗа существовали как базовые, так и люксовые версии автомобилей. Руководителям, естественно, предоставлялись наиболее престижные модели. В 1970-х годах это были ВАЗ-2103 ("трешка"), а с 1982 года — ВАЗ-2107 ("семерка"). Последняя оставалась популярной среди руководства завода даже после появления переднеприводных моделей ВАЗ-2108 и ВАЗ-2109.

Выбор "семерки" объяснялся ее статусом самой престижной и комфортабельной модели в ассортименте ВАЗа того времени. Хотя ее двигатель, трансмиссия и шасси были схожи с ВАЗ-2103, доработки сделали ВАЗ-2107 наиболее надежной и безотказной среди всех моделей завода.

Особое внимание уделялось интерьеру. Считается, что при разработке ВАЗ-2107 дизайнеры вдохновлялись стилем салонов "Мерседесов" тех лет. Автомобиль получил анатомические сиденья с боковой поддержкой и встроенными подголовниками — впервые и в последний раз в истории завода.

Все элементы интерьера были обшиты мягким пластиком, тогда как в других моделях оставалось много открытого металла. Удобный четырехспицевый руль и широкая приборная панель с тахометром, указателем давления масла и вольтметром, а также эффективно настроенные вентиляционные дефлекторы дополняли комфорт салона.

Внешне "семерка" выглядела солидно и представительно, что, безусловно, привлекало руководство ВАЗа. Интересно, что эта модель вызвала интерес и за рубежом. Например, в Канаде была создана кастомизированная версия ВАЗ-2107 под названием Dennis Signet, что свидетельствует о международном признании дизайна и качества "семерки".

Таким образом, выбор руководства ВАЗа в пользу ВАЗ-2107 был обусловлен сочетанием престижного внешнего вида, комфортабельного и продуманного интерьера, а также надежности и соответствия высоким стандартам качества.

Уточнения

«АвтоВАЗ» — советская и российская автомобилестроительная компания.

