Движение на трассе М5 "Урал" в Самарской области восстановлено

Метель отступила: движение на участке М5 в Самарской области нормализовано

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Госавтоинспекция Самарской области объявила о полном восстановлении движения на участке федеральной трассы М5 "Урал". Ранее введённые ограничения, действовавшие с 15 февраля, отменены на отрезке с 98-го по 129-й километр магистрали.

Фото: commons.wikimedia.org by ShinePhantom, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Road on Zhigulevskaya GES

Как пояснили в ведомстве, запрет на проезд был связан с ухудшением погодных условий — низовой метелью и снижением видимости до критических значений. Это вынудило временно закрыть участок дороги, соединяющий Москву, Рязань, Пензу, Самару, Уфу, Челябинск и подъезд к Оренбургу.

На данный момент движение транспорта восстановлено в полном объёме. Водителям рекомендовано сохранять бдительность, учитывая возможные остаточные явления непогоды.

Уточнения

Федера́льная автомоби́льная доро́га М5 «Ура́л» — автомобильная дорога федерального значения Москва — Рязань — Пенза — Самара — Уфа — Челябинск (с подходами к Саранску, Саратову, Ульяновску, Самаре, Оренбургу, Орску, Екатеринбургу). Протяжённость 1879 километров, с учётом подходов — 3327 км.



