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Авторынок в ожидании роста цен: эксперты советуют покупать сейчас

Эксперт "Автостата" о ценах на автомобили: покупателям стоит поторопиться
1:31
Авто

Российские автодилеры активно распродают остатки автомобилей 2024 года выпуска до начала лета. По данным аналитиков, модели 2025 года значительно подорожают из-за повышения утильсбора в октябре и январе, а также сохранения высокой ключевой ставки (21%). Сергей Целиков, директор агентства "Автостат", подчеркнул, что эти факторы спровоцируют рост "автомобильной инфляции" — к концу года цены на новые машины могут увеличиться минимум на 10%. Эксперт рекомендует покупателям рассматривать замену авто именно в зимне-весенний период, пока сохраняются выгодные условия.

Мужчина в автосалоне
Фото: freepik.com by senivpetro, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Мужчина в автосалоне

Статистика "Автостата" за 2024 год подтверждает активность рынка: россияне приобрели 1,57 млн новых легковых автомобилей, что стало рекордом за последние пять лет. Лидером продаж остаётся Lada с показателем 436,2 тыс. проданных единиц. На втором месте — китайский Haval (190,6 тыс.), за ним следуют Chery (157 тыс.), Geely (149,1 тыс.) и Changan (106,1 тыс.). Эти бренды из КНР впервые преодолели отметку в 100 тыс. реализованных машин, усиливая конкуренцию на рынке.

Уточнения

Haval — китайский автомобильный бренд, основан в 2013 году, подразделение компании Great Wall Motors по производству кроссоверов и внедорожников.
 

Chery Automobile — китайская автомобилестроительная компания. Chery Automobile занимала 9-е место по объёму продаж за 2021 год, 959 тыс. автомобилей (из них 41 тыс. — в России). Основными типами автомобилей компании являются внедорожники (около половины продаж), а также седаны и микрофургоны.
 

LADA («Ла́да») — советская и российская марка автомобилей, производимых АО «АвтоВАЗ». Ранее использовалась только для автомобилей, поставлявшихся на экспорт, а для внутреннего рынка автомобили производились под маркой «Жигули». Следующее же семейство стало называться «Лада Спутник» и поставлялось на экспорт как LADA Samara, а в 1991 году стало называться так же и внутри страны.
 

Автор Илья Лапин
Илья Лапин — корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
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