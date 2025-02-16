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Замена масла и прогрев двигателя Lada: рекомендации специалиста АвтоВАЗа

Эксперт АвтоВАЗа рассказал об оптимальном уходе за двигателем Lada
1:00
Авто

Григорий Лычев, возглавляющий отдел разработки двигателей, поделился советами по обслуживанию автомобилей в беседе с каналом "Поладим с Lada". Обсуждение затронуло два ключевых аспекта: частоту замены масла и необходимость прогрева мотора перед поездкой.

Lada Granta
Фото: commons.wikimedia.org by RG72, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Lada Granta

В соответствии с официальными рекомендациями производителя, замену масла необходимо проводить через каждые 15 тыс. км пробега. Георгий отметил, что эта цифра рассчитана на основе анализа различных режимов эксплуатации, включая городские поездки и движение по трассе. Он утверждает, что данный способ позволяет найти золотую середину между технической необходимостью и экономической выгодой.

Отвечая на вопрос о том, прогревать ли двигатель, Григорий Лычев подчеркнул, что рекомендации зависят от температуры окружающей среды. В зимний период кратковременный прогрев (несколько минут) необходим.

Уточнения

LADA («Ла́да») — советская и российская марка автомобилей, производимых АО «АвтоВАЗ». Ранее использовалась только для автомобилей, поставлявшихся на экспорт, а для внутреннего рынка автомобили производились под маркой «Жигули». Следующее же семейство стало называться «Лада Спутник» и поставлялось на экспорт как LADA Samara, а в 1991 году стало называться так же и внутри страны.
 

Автор Илья Лапин
Илья Лапин — корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
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