Рейтинг долгожителей: названы самые надежные автомобили

Рейтинг надежности: какие автомобили прослужат вам верой и правдой долгие годы

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Журнал iSeeCars предоставил десять самых надежных автомобилей. Согласно списку, японские автомобили демонстрируют впечатляющие показатели долговечности. Лидером рейтинга стал седан Honda Civic, чей расчетный период эксплуатации превышает 13,5 лет. На второй позиции расположилась Toyota Corolla с ожидаемым сроком службы 11 лет и 6 месяцев. Интересно, что хетчбэк Mazda 3, по оценкам аналитиков, способен сохранять функциональность до 14 лет, что делает его одним из самых надёжных в своей категории.

Фото: Own work by JustAnotherCarDesigner, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Honda Civic

Среди других моделей, вошедших в список, выделяются Honda Accord (13 лет 1 месяц), Subaru Impreza (11 лет 2 месяца) и Mitsubishi Outlander Sport (11 лет 8 месяцев). Внедорожники также показали высокие результаты: Honda CR-V лидирует с прогнозируемым сроком в 15 лет, а Toyota RAV4 — 14,5 лет. Замыкают рейтинг Kia Soul (9 лет 9 месяцев) и седан Mazda 3 (10,5 лет). Эксперты отмечают, что японские производители продолжают доминировать в сегменте долгосрочной надёжности.

Уточнения

Honda Civic (рус. Хо́нда Сиви́к) — большое и разнообразное семейство легковых автомобилей, выпускаемых японской компанией Honda Motor с 1972 года. Это самая популярная модель компании, к пятидесятилетнему юбилею, отмечавшемуся летом 2022 года, выпущено более 27,5 миллиона автомобилей. Civic неоднократно выбирался Автомобилем года в Японии и Северной Америке. Благодаря Civic компания Honda, известная как крупнейший производитель мотоциклов, стала признанным мировым производителем автомобилей.



