Россиян ждёт чудо на колёсах: новый автобренд Tenet уже окружен тайнами

Группа компаний "АГР" объявила о запуске нового автомобильного бренда Tenet в России. Пока подробности о модельном ряде и характеристиках автомобилей не раскрываются.
Компания владеет несколькими производственными площадками:
В 2023 году "Фольксваген Груп Рус" официально сменил название на "АГР". В январе 2024 года компания "Арт-Финанс" стала владельцем 100% акций ООО "Хендэ Мотор Мануфактуринг Рус". Уже в феврале 2024 года "АГР" представила на российском рынке бренд Solaris.
Эксперт в области гадания по картам Таро Татьяна Миловидова рассказала "Известиям" о символике названия нового бренда.
Tenet — одно из слов древнего магического квадрата Sator, который состоит из пяти латинских палиндромов. По её словам, этот символ , который является частью латинской фразы Sator arepo tenet opera rotas, обладает особым мистическим значением.
Каждое слово квадрата несёт свою смысловую нагрузку:
Фраза в целом переводится как "Сеятель Арепо управляет колесами (плугом)". По мнению мастера Таро, такое название символизирует технический прогресс, надёжность и защиту от неудач.
Палиндро́м (от др.-греч. πάλιν — «назад, снова» и др.-греч. δρóμος — «бег, движение»), пе́ревертень — число, буквосочетание, слово или текст, одинаково читающееся в обоих направлениях.
Ка́рты таро́ — колода карт, используемая с середины XIV века в различных частях Европы для карточных игр (итальянский tarocchi, французский tarot и австрийский Königrufen), во многие из которых играют и сегодня. С конца XVIII века карты таро стали использоваться и для гадания.
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