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Россиян ждёт чудо на колёсах: новый автобренд Tenet уже окружен тайнами

1:48
Авто

Группа компаний "АГР" объявила о запуске нового автомобильного бренда Tenet в России. Пока подробности о модельном ряде и характеристиках автомобилей не раскрываются.

колода карт Таро
Фото: Wikimedia Commons by MalcolmLidbury (aka Pinkpasty), https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
колода карт Таро

Компания владеет несколькими производственными площадками:

  • В Калуге работает бывший завод Volkswagen.
  • В Санкт-Петербурге расположен бывший завод Hyundai.
  • В Чехове находится склад запчастей и аксессуаров.

В 2023 году "Фольксваген Груп Рус" официально сменил название на "АГР". В январе 2024 года компания "Арт-Финанс" стала владельцем 100% акций ООО "Хендэ Мотор Мануфактуринг Рус". Уже в феврале 2024 года "АГР" представила на российском рынке бренд Solaris.

Эксперт в области гадания по картам Таро Татьяна Миловидова рассказала "Известиям" о символике названия нового бренда.

Tenet — одно из слов древнего магического квадрата Sator, который состоит из пяти латинских палиндромов. По её словам, этот символ , который является частью латинской фразы Sator arepo tenet opera rotas, обладает особым мистическим значением. 

Каждое слово квадрата несёт свою смысловую нагрузку:

  • Sator — "сеятель" или "человек, обрабатывающий землю".
  • Arepo — предполагаемое имя.
  • Tenet — "удерживает" или "управляет".
  • Opera — "труд", "усердие".
  • Rotas — "колесо" или "плуг".

Фраза в целом переводится как "Сеятель Арепо управляет колесами (плугом)". По мнению мастера Таро, такое название символизирует технический прогресс, надёжность и защиту от неудач.

Уточнения

Палиндро́м (от др.-греч. πάλιν — «назад, снова» и др.-греч. δρóμος — «бег, движение»), пе́ревертень — число, буквосочетание, слово или текст, одинаково читающееся в обоих направлениях.

Ка́рты таро́ — колода карт, используемая с середины XIV века в различных частях Европы для карточных игр (итальянский tarocchi, французский tarot и австрийский Königrufen), во многие из которых играют и сегодня. С конца XVIII века карты таро стали использоваться и для гадания.

Автор Игорь Буккер
Игорь Буккер — журналист, очеркист *
Куратор Игорь Моржаретто
*
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