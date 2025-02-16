Когда говорят, что бензиновый мотор устарел, Toyota улыбается и делает его круче

В эпоху, когда большинство автопроизводителей активно переходят на электромобили, Toyota идет своим путем, делая ставку на усовершенствование двигателей внутреннего сгорания. В мае 2024 года компания объявила о разработке новой линейки двигателей, которые будут на 10-20% компактнее и обеспечат большую мощность в сочетании с батареями.

Фото: commons.wikimedia.org by Elise240SX, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Toyota Avalon

Эти двигатели объемом 1,5 и 2 литра планируется использовать сначала в гибридных, а затем и в подключаемых гибридных автомобилях. Они смогут работать на бензине, дизеле, а также на экологически чистых видах топлива, таких как водород и синтетическое топливо.

Генеральный директор Toyota, Кодзи Сато, отметил: "В эпоху, когда развитие технологий электромобилей ускоряется, мы видим новую роль для двигателя внутреннего сгорания". Это заявление подчеркивает стремление компании сохранить баланс между традиционными и новыми технологиями, учитывая, что спрос на полностью электрические автомобили может быть ограничен из-за их стоимости и недостаточно развитой инфраструктуры зарядных станций.

Новая линейка двигателей Toyota разрабатывается с учетом предстоящих европейских норм по выбросам, которые вступят в силу в конце 2026 года. Хотя объем инвестиций в этот проект не раскрывается, технический директор компании, Хироки Накадзима, подчеркнул, что они значительно меньше по сравнению с вложениями в развитие электромобилей и батарей.

Вместе с Mazda и Subaru, Toyota продолжает инвестировать в технологии двигателей внутреннего сгорания, поддерживая тем самым сотни поставщиков, сталкивающихся с переходом к электромобилям. Это сотрудничество направлено на создание более эффективных и экологически чистых двигателей, способных работать на различных видах топлива, включая водород и синтетические варианты.

В то время как продажи электромобилей замедляются из-за высоких цен и недостаточной инфраструктуры зарядки, гибридные автомобили становятся все более популярными. Toyota, будучи пионером в области гибридных технологий, видит в этом возможность для дальнейшего развития и совершенствования своих двигателей, предлагая потребителям надежные и экономичные решения.

Уточнения

Toyota Motor Corporation (яп. トヨタ自動車株式会社 тоёта дзидо:ся кабусики-гайся), кратко: Toyota [тоёта], на русском чаще пишется Тойота — японская автомобилестроительная корпорация, также предоставляющая финансовые услуги и имеющая несколько дополнительных направлений в бизнесе.

