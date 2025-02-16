Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Пять мифов об Африке, в которые давно пора перестать верить туристам
Эта добавка для хлебного теста — настоящее чудо: она ускоряет подъём теста и делает его воздушным
Ошибки после пластики, которые могут привести к серьёзным осложнениям
Астрономы открыли Кипу — одну из крупнейших структур на расстоянии 1,3 миллиарда световых лет
Былой блеск угасает: Дом моды Вячеслава Зайцева пытается выжить
Кофе перед тренировкой: ускоряет прогресс или вредит здоровью?
Серебряный возраст: работодатели стали активнее нанимать пенсионеров
Без окон и вентилятора: лучшее решение для проветривания ванной комнаты
Не только вкусно, но и полезно: чем на самом деле хорош тёмный шоколад

Honda CR-V 2025 — всё тот же вечный кроссовер, но что в нём теперь не так

2:06
Авто

Honda CR-V 2025 года продолжает традицию надежных и технологичных кроссоверов, предлагая обновленный дизайн и современные функции. В России модель доступна через параллельный импорт по цене от 3 300 000 рублей, что делает ее конкурентоспособной на фоне китайских аналогов.

Honda CR-V
Фото: commons.wikimedia.org by EurovisionNim, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Honda CR-V

Дизайн и интерьер

Экстерьер CR-V сочетает спортивные и элегантные черты: узкие светодиодные фары, шестиугольная решетка радиатора и выразительные линии кузова. Внутри салона предусмотрены современные технологии, включая мультимедийную систему с поддержкой Android Display Audio и беспроводную зарядку для гаджетов.

Технические характеристики

В России CR-V предлагается с 2,4-литровым бензиновым двигателем мощностью 186 л. с., работающим в паре с вариатором и системой полного привода. В США доступны версии с 1,5-литровым турбированным двигателем и гибридные модификации.

Комплектации и цены

Российские покупатели могут выбрать из трех комплектаций: Lifestyle, Executive и Prestige. Цены варьируются от 3 179 900 до 3 522 900 рублей. В базовой версии доступны функции бесключевого доступа, двухзонный климат-контроль и система помощи при парковке.

Преимущества перед конкурентами

На фоне китайских кроссоверов, таких как Geely Atlas и Changan CS75Plus, Honda CR-V выделяется сочетанием проверенной надежности и привлекательной цены. При этом CR-V предлагает более современное оснащение и комфорт.

Honda CR-V 2025 года — это гармоничное сочетание стиля, технологий и надежности. Для тех, кто ценит качество и комфорт, этот кроссовер станет отличным выбором.

Уточнения

Honda Motor Co., Ltd. (яп. 本田技研工業株式会社 хонда гикэн ко:гё кабусики гайся) — японская транснациональная корпорация, основанная в 1948 году изобретателем и предпринимателем Соитиро Хондой и финансистом Такэо Фудзисавой, производитель автомобилей и мотоциклов.

Автор Сергей Докучаев
Сергей Докучаев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
*
Обсудить
Сейчас читают
Не выбрасывайте старую кожаную куртку — простые способы вернуть ей вид
Недвижимость
Не выбрасывайте старую кожаную куртку — простые способы вернуть ей вид Аудио 
Этот рецепт заменил мне котлеты и жаркое! Потрясающе вкусно и просто
Еда и рецепты
Этот рецепт заменил мне котлеты и жаркое! Потрясающе вкусно и просто Аудио 
Мир уйдет под воду уже в этом столетии — какие города затопит в первую очередь?
Наука и техника
Мир уйдет под воду уже в этом столетии — какие города затопит в первую очередь? Аудио 
Популярное
Этот рецепт заменил мне котлеты и жаркое! Потрясающе вкусно и просто

Хотите попробовать что-то новое? Эта необычная запеканка с печенью получается невероятно нежной и ароматной! Готовится просто, а результат — пальчики оближешь!

Этот рецепт заменил мне котлеты и жаркое! Потрясающе вкусно и просто
Как СССР создал технологию идеальных дорог, но сам же от неё отказался
Как СССР создал технологию идеальных дорог, но сам же от неё отказался
Как же я удивилась, когда узнала, где нельзя хранить подсолнечное масло
Гробница, спрятанная тысячелетиями, оказалась нетронутым кладом древнего мира
Удары из-за горизонта. Бомбардировщики Ту-22М недосягаемы для ПВО Украины Дмитрий Плотников Древний Египет сквозь аромат: как пахли боги и фараоны Игорь Буккер Информационное поле Казахстана работает на дискредитацию отношений с Россией Любовь Степушова
Ваша собака относится к долгожителям? Проверьте список пород
Шикарный десерт на скорую руку: штрудель с яблоками и орехами, вместо сложного теста — готовый лаваш
Плоский живот и стройные бедра за 14 дней — всего 4 упражнения
Плоский живот и стройные бедра за 14 дней — всего 4 упражнения
Последние материалы
Без окон и вентилятора: лучшее решение для проветривания ванной комнаты
Не только вкусно, но и полезно: чем на самом деле хорош тёмный шоколад
Когда обрезать абрикос? Вот идеальный период
Зимний лайфхак, который не работает: пора забыть про поднятые дворники
Элегантность без лишних слов: эти оттенки лака сделают руки аристократичными
Взрыв ради спасения: как ядерная энергия может помочь в борьбе с глобальным потеплением
Что можно увидеть на легендарном Венецианском карнавале
Как приготовить тесто для пельменей и вареников, которое точно не разочарует
Юрий Лоза раскритиковал бездумное строительство жилых многоэтажек в Москве
5 упражнений для тазового дна, которые легко выполнять даже во время домашних дел
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.