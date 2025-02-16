Honda CR-V 2025 — всё тот же вечный кроссовер, но что в нём теперь не так

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Honda CR-V 2025 года продолжает традицию надежных и технологичных кроссоверов, предлагая обновленный дизайн и современные функции. В России модель доступна через параллельный импорт по цене от 3 300 000 рублей, что делает ее конкурентоспособной на фоне китайских аналогов.

Фото: commons.wikimedia.org by EurovisionNim, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Honda CR-V

Дизайн и интерьер

Экстерьер CR-V сочетает спортивные и элегантные черты: узкие светодиодные фары, шестиугольная решетка радиатора и выразительные линии кузова. Внутри салона предусмотрены современные технологии, включая мультимедийную систему с поддержкой Android Display Audio и беспроводную зарядку для гаджетов.

Технические характеристики

В России CR-V предлагается с 2,4-литровым бензиновым двигателем мощностью 186 л. с., работающим в паре с вариатором и системой полного привода. В США доступны версии с 1,5-литровым турбированным двигателем и гибридные модификации.

Комплектации и цены

Российские покупатели могут выбрать из трех комплектаций: Lifestyle, Executive и Prestige. Цены варьируются от 3 179 900 до 3 522 900 рублей. В базовой версии доступны функции бесключевого доступа, двухзонный климат-контроль и система помощи при парковке.

Преимущества перед конкурентами

На фоне китайских кроссоверов, таких как Geely Atlas и Changan CS75Plus, Honda CR-V выделяется сочетанием проверенной надежности и привлекательной цены. При этом CR-V предлагает более современное оснащение и комфорт.

Honda CR-V 2025 года — это гармоничное сочетание стиля, технологий и надежности. Для тех, кто ценит качество и комфорт, этот кроссовер станет отличным выбором.

Уточнения

Honda Motor Co., Ltd. (яп. 本田技研工業株式会社 хонда гикэн ко:гё кабусики гайся) — японская транснациональная корпорация, основанная в 1948 году изобретателем и предпринимателем Соитиро Хондой и финансистом Такэо Фудзисавой, производитель автомобилей и мотоциклов.

