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Зимний лайфхак, который не работает: пора забыть про поднятые дворники

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Многие водители, предвидя снегопад, поднимают дворники, чтобы предотвратить их примерзание к лобовому стеклу. Однако эксперты предупреждают, что эта практика может привести к нежелательным последствиям.

Дворники
Фото: Freepik by kaboompics
Дворники

Риски поднятых дворников

Оставляя стеклоочистители в поднятом положении, вы подвергаете их воздействию сильного ветра, который может согнуть или даже сломать рычаги. Кроме того, длительное нахождение в таком состоянии ослабляет пружины, отвечающие за прижим щеток к стеклу, что снижает эффективность очистки. В результате даже новые щетки могут оставлять разводы и ухудшать обзорность.

Альтернативные методы защиты

Вместо поднятия дворников рекомендуется использовать следующие методы:

  • Использование защитных чехлов или одеял: накрывая лобовое стекло специальными покрытиями, вы предотвращаете накопление снега и льда, сохраняя щетки в рабочем состоянии.

  • Применение антиобледенительных средств: обработка стекла и щеток специальными составами снижает вероятность образования льда и облегчает очистку.

  • Регулярная замена щеток: своевременная замена изношенных стеклоочистителей обеспечивает их эффективную работу в любых погодных условиях.

Следуя этим рекомендациям, вы сможете сохранить работоспособность стеклоочистителей и обеспечить безопасность на дороге в зимний период.

Уточнения

Лайфха́к (англ. life hack) — хитрость или полезный совет, помогающий эффективно решить ту или иную проблему.

Автор Сергей Докучаев
Сергей Докучаев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
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