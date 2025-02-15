За эти деньги обычно берут подержанный авто, но теперь есть альтернатива — новый кроссовер

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В феврале 2025 года китайский автопроизводитель JAC Motors представил на аргентинском рынке новый кроссовер JAC JS4, предлагаемый по цене 27 900 долларов США. Этот компактный SUV сегмента C выделяется современным дизайном с спортивными акцентами и просторным салоном.

Фото: commons.wikimedia.org by RL GNZLZ, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/ JAC JS4

Дизайн и размеры

JAC JS4 обладает габаритами: длина — 4,41 м, ширина — 1,8 м, высота — 1,66 м, колесная база — 2,62 м. Объем багажника составляет 520 литров, увеличиваясь до 1050 литров при сложенных задних сиденьях. Интерьер автомобиля сочетает технологичность и комфорт, предлагая такие опции, как электрический люк, продольные рейлинги на крыше и 10,25-дюймовый сенсорный экран.

Сиденья выполнены из комбинации ткани и экокожи, предусмотрены подлокотники спереди и сзади, бесключевой доступ и запуск двигателя, функция Auto Hold, климат-контроль с воздуховодами для задних пассажиров и аудиосистема с шестью динамиками. Наружные зеркала имеют электрорегулировку и обогрев, а для удобства парковки установлены задние датчики и камера заднего вида.

Технические характеристики

Под капотом JAC JS4 расположен 1,5-литровый турбированный бензиновый двигатель с четырьмя цилиндрами, развивающий мощность 147 л. с. при 5500 об/мин и крутящий момент 210 Н·м, доступный с 2000 об/мин. Двигатель работает в паре с бесступенчатой трансмиссией (CVT), привод осуществляется на передние колеса.

Безопасность

В области безопасности JAC JS4 оснащен шестью подушками безопасности, антиблокировочной системой тормозов (ABS) с электронным распределением тормозных усилий (EBD), системой курсовой устойчивости, помощником при старте на подъеме, мониторингом давления в шинах, креплениями Isofix для детских кресел и регулируемым ограничителем скорости.

Гарантия и цена

Рекомендованная розничная цена JAC JS4 составляет 27 900 долларов США. Производитель предоставляет гарантию на 7 лет или 150 000 км пробега, в зависимости от того, что наступит раньше.

Уточнения

Кроссо́вер (англ. crossover) — тип автомобиля, промежуточный между SUV и легковым автомобилем.

