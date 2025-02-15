Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Оживите кухню без ремонта: секреты уютного интерьера
Диетологи раскрыли главное правило похудения: и дело не только в еде
Всё, что нужно знать о стерилизации кошек: преимущества и риски
Жиросжигание по расписанию: когда тренироваться, чтобы эффект был максимальным
Одна сумка на все случаи жизни: пять правил удачного выбора аксессуара
Что можно и нельзя делать в Северной Корее
Вот что происходит, когда вы используете золу в качестве удобрения для томатов
Коридор риска: где может ударить астероид 2024 YR4
Регина Тодоренко рассказала, за что любит Топалова

За эти деньги обычно берут подержанный авто, но теперь есть альтернатива — новый кроссовер

2:42
Авто

В феврале 2025 года китайский автопроизводитель JAC Motors представил на аргентинском рынке новый кроссовер JAC JS4, предлагаемый по цене 27 900 долларов США. Этот компактный SUV сегмента C выделяется современным дизайном с спортивными акцентами и просторным салоном.

JAC JS4
Фото: commons.wikimedia.org by RL GNZLZ, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/
JAC JS4

Дизайн и размеры

JAC JS4 обладает габаритами: длина — 4,41 м, ширина — 1,8 м, высота — 1,66 м, колесная база — 2,62 м. Объем багажника составляет 520 литров, увеличиваясь до 1050 литров при сложенных задних сиденьях. Интерьер автомобиля сочетает технологичность и комфорт, предлагая такие опции, как электрический люк, продольные рейлинги на крыше и 10,25-дюймовый сенсорный экран.

Сиденья выполнены из комбинации ткани и экокожи, предусмотрены подлокотники спереди и сзади, бесключевой доступ и запуск двигателя, функция Auto Hold, климат-контроль с воздуховодами для задних пассажиров и аудиосистема с шестью динамиками. Наружные зеркала имеют электрорегулировку и обогрев, а для удобства парковки установлены задние датчики и камера заднего вида.

Технические характеристики

Под капотом JAC JS4 расположен 1,5-литровый турбированный бензиновый двигатель с четырьмя цилиндрами, развивающий мощность 147 л. с. при 5500 об/мин и крутящий момент 210 Н·м, доступный с 2000 об/мин. Двигатель работает в паре с бесступенчатой трансмиссией (CVT), привод осуществляется на передние колеса.

Безопасность

В области безопасности JAC JS4 оснащен шестью подушками безопасности, антиблокировочной системой тормозов (ABS) с электронным распределением тормозных усилий (EBD), системой курсовой устойчивости, помощником при старте на подъеме, мониторингом давления в шинах, креплениями Isofix для детских кресел и регулируемым ограничителем скорости.

Гарантия и цена

Рекомендованная розничная цена JAC JS4 составляет 27 900 долларов США. Производитель предоставляет гарантию на 7 лет или 150 000 км пробега, в зависимости от того, что наступит раньше.

Уточнения

Кроссо́вер (англ. crossover) — тип автомобиля, промежуточный между SUV и легковым автомобилем.

Автор Сергей Докучаев
Сергей Докучаев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
*
Обсудить
Сейчас читают
Гробница, спрятанная тысячелетиями, оказалась нетронутым кладом древнего мира
Наука и техника
Гробница, спрятанная тысячелетиями, оказалась нетронутым кладом древнего мира Аудио 
Купили и пожалели? 6 кухонных устройств, которые вас разочаруют
Еда и рецепты
Купили и пожалели? 6 кухонных устройств, которые вас разочаруют Аудио 
Ваша собака относится к долгожителям? Проверьте список пород
Домашние животные
Ваша собака относится к долгожителям? Проверьте список пород Аудио 
Популярное
Этот рецепт заменил мне котлеты и жаркое! Потрясающе вкусно и просто

Хотите попробовать что-то новое? Эта необычная запеканка с печенью получается невероятно нежной и ароматной! Готовится просто, а результат — пальчики оближешь!

Этот рецепт заменил мне котлеты и жаркое! Потрясающе вкусно и просто
Как СССР создал технологию идеальных дорог, но сам же от неё отказался
Как СССР создал технологию идеальных дорог, но сам же от неё отказался
Как же я удивилась, когда узнала, где нельзя хранить подсолнечное масло
Ваша собака относится к долгожителям? Проверьте список пород
Удары из-за горизонта. Бомбардировщики Ту-22М недосягаемы для ПВО Украины Дмитрий Плотников Древний Египет сквозь аромат: как пахли боги и фараоны Игорь Буккер Информационное поле Казахстана работает на дискредитацию отношений с Россией Любовь Степушова
Гробница, спрятанная тысячелетиями, оказалась нетронутым кладом древнего мира
Шикарный десерт на скорую руку: штрудель с яблоками и орехами, вместо сложного теста — готовый лаваш
Плоский живот и стройные бедра за 14 дней — всего 4 упражнения
Плоский живот и стройные бедра за 14 дней — всего 4 упражнения
Последние материалы
Этот способ изменит ваши привычки на кухне: как жарить без вреда
Как вернуть ослепительную белизну шторам натуральными методами
Эта группа крови стареет медленнее — новое открытие учёных
Когда ремонт авто – это квест: найдите, чего не хватает после визита в сервис
19 семян, которые нужно посадить сейчас для весеннего урожая
Приз будет присужден тому авиатору, который, поднявшись с земли, продержится в воздухе в течение 10 минут... — писала газета Новое время 16 февраля 1908 года
Не все мурлыки одинаковы: как инстинкты делают кошек уникальными
Сжигаем 250 калорий за 20 минут: простая схема для тех, кто хочет ускорить похудение
Лучше не улыбаться на улице — страны, где ценится сдержанность
Секреты древнеримского бетона: как он пережил тысячелетия
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.