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Уже забыл про нарушение, а штраф только пришёл: есть способ не платить

2:33
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Получение уведомления о штрафе за нарушение, зафиксированное камерой, спустя месяц или более — ситуация, знакомая многим водителям. Возникает вопрос: обязаны ли мы оплачивать такие "запоздалые" штрафы?

Дорожная камера
Фото: commons.wikimedia.org by 玄史生, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Дорожная камера

Сроки вынесения постановления

Согласно статье 4.5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях (КоАП РФ), постановление по делу об административном правонарушении должно быть вынесено не позднее 60 дней с момента фиксации нарушения.

Это означает, что если постановление вынесено по истечении этого срока, оно считается незаконным. Однако важно учитывать, что 10 дней отводится на вступление постановления в силу. Таким образом, если вы получили уведомление о штрафе спустя 70 дней или более с момента нарушения, у вас есть основания для его оспаривания.

Причины задержки уведомлений

На практике информация о нарушении должна поступать в базу данных в течение недели после его фиксации. Однако различные факторы могут задерживать этот процесс. Например, нарушения, зафиксированные вне крупных городов, обрабатываются дольше. Кроме того, если камера не смогла четко распознать номерной знак, требуется дополнительная проверка инспектором, что также увеличивает время обработки.

Риски игнорирования "запоздалых" штрафов

Некоторые водители считают, что если штраф пришел с опозданием, его можно не оплачивать. Однако несвоевременная оплата может привести к передаче дела судебным приставам, что чревато принудительным взысканием средств с банковских счетов. Кроме того, возможны ограничения на регистрационные действия с автомобилем или даже эвакуация транспортного средства на штрафстоянку.

Как действовать в случае получения "запоздалого" штрафа

  1. Проверьте дату вынесения постановления: если с момента нарушения прошло более 60 дней, вы имеете право оспорить штраф.
  2. Соберите доказательства: сохраните конверт с отметкой о дате получения уведомления и другие документы, подтверждающие задержку.
  3. Обратитесь в ГИБДД или суд: подайте заявление с просьбой отменить постановление в связи с нарушением сроков его вынесения.

В любом случае, рекомендуется не игнорировать полученное постановление, а действовать в соответствии с законодательством, чтобы избежать возможных негативных последствий.

Уточнения

Штраф (от нем. die Strafe) — узаконенное наказание за правонарушение.

Автор Сергей Докучаев
Сергей Докучаев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
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