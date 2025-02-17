Уже забыл про нарушение, а штраф только пришёл: есть способ не платить

Получение уведомления о штрафе за нарушение, зафиксированное камерой, спустя месяц или более — ситуация, знакомая многим водителям. Возникает вопрос: обязаны ли мы оплачивать такие "запоздалые" штрафы?
Согласно статье 4.5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях (КоАП РФ), постановление по делу об административном правонарушении должно быть вынесено не позднее 60 дней с момента фиксации нарушения.
Это означает, что если постановление вынесено по истечении этого срока, оно считается незаконным. Однако важно учитывать, что 10 дней отводится на вступление постановления в силу. Таким образом, если вы получили уведомление о штрафе спустя 70 дней или более с момента нарушения, у вас есть основания для его оспаривания.
На практике информация о нарушении должна поступать в базу данных в течение недели после его фиксации. Однако различные факторы могут задерживать этот процесс. Например, нарушения, зафиксированные вне крупных городов, обрабатываются дольше. Кроме того, если камера не смогла четко распознать номерной знак, требуется дополнительная проверка инспектором, что также увеличивает время обработки.
Некоторые водители считают, что если штраф пришел с опозданием, его можно не оплачивать. Однако несвоевременная оплата может привести к передаче дела судебным приставам, что чревато принудительным взысканием средств с банковских счетов. Кроме того, возможны ограничения на регистрационные действия с автомобилем или даже эвакуация транспортного средства на штрафстоянку.
В любом случае, рекомендуется не игнорировать полученное постановление, а действовать в соответствии с законодательством, чтобы избежать возможных негативных последствий.
Штраф (от нем. die Strafe) — узаконенное наказание за правонарушение.
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