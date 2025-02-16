Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Как предотвратить появление плесени на комнатных растениях?
Как отучить щенка кусаться: лайфхаки без наказаний
Вакуум может не только убрать живот, но и добавить проблем — будьте осторожны
Ваша кожа подаёт сигналы бедствия: разберём, что они значат
Самый красивый риф Земли почти стал кладбищем: потепление лишает его красок
В маленьком болгарском городе рады туристам: как Мелник отмечает праздник виноделия
Роза Сябитова рассказала о новой моде на возрастных женщин
Торт без хлопот: быстрый рецепт десерта с заварным кремом для неожиданных гостей
Грация, как у балерины: 7 простых упражнений для стройности

Кто главный после левого поворота? Разбираемся с помехой справа

Авто

Водители часто сталкиваются с ситуацией, когда на перекрёстке разрешён поворот налево из нескольких рядов. В таких случаях возникает вопрос: кто должен уступить дорогу, если после поворота автомобили оказываются на одной полосе?

перекресток
Фото: Wikipedia by Илья Шевченко, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
перекресток

Инспектор ГАИ в интервью порталу njcar. ru пояснил, что поворот налево из двух рядов возможен только при наличии после перекрёстка как минимум двух полос движения.

Это означает, что каждый водитель обязан придерживаться своей полосы, не пересекаясь с другими участниками движения. В такой ситуации правило "помехи справа" не применяется, поскольку траектории автомобилей не пересекаются.

Если после поворота возникает необходимость смены полосы, действует пункт 8.4 ПДД: водитель, намеревающийся перестроиться, обязан уступить дорогу транспортным средствам, движущимся по своей полосе без изменения траектории. В случае одновременного перестроения двух автомобилей приоритет имеет тот, кто находится справа.

Согласно пункту 8.5 ПДД, при повороте налево водитель должен занять крайнюю левую полосу. Однако дорожные знаки и разметка (например, знак 5.15.2) могут разрешать поворот из нескольких рядов.

В таких случаях, несмотря на возможные противоречия с общими правилами, сотрудники ГАИ не привлекают водителей к ответственности, если манёвр соответствует установленной разметке и знакам.

Уточнения

Поворо́т (враще́ние) — движение плоскости или пространства, при котором по крайней мере одна точка остаётся неподвижной.

Автор Сергей Докучаев
Сергей Докучаев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
*
Обсудить
Сейчас читают
Одна сумка на все случаи жизни: пять правил удачного выбора аксессуара
Красота и стиль
Одна сумка на все случаи жизни: пять правил удачного выбора аксессуара Аудио 
Все, что мы знали о ДНК и РНК перевернулось — новые исследования
Наука и техника
Все, что мы знали о ДНК и РНК перевернулось — новые исследования Аудио 
Популярное
Нечто из глубин — человеческая наука не может объяснить, что было найдено в море

Глубоководный телескоп, установленный в море у берегов Сицилии, зарегистрировал необычное нейтрино — "частицу духов Вселенной", природа которой остается нераскрытой.

Нечто из глубин — человеческая наука не может объяснить, что было найдено в море
Где вы были раньше? Теперь не выбрасываю апельсиновые корки
Где вы были раньше? Теперь не выбрасываю апельсиновые корки
Вы тоже думали, что весь цикорий одинаковый? Тогда вам стоит узнать правду
Двигатель скажет спасибо — забудьте про езду внатяг и прожарку мотора
USAID*: что это такое, и почему в странах начали запрещать эту организацию Дмитрий Плотников Древний Египет сквозь аромат: как пахли боги и фараоны Игорь Буккер
Одна сумка на все случаи жизни: пять правил удачного выбора аксессуара
Сжигаем 250 калорий за 20 минут: простая схема для тех, кто хочет ускорить похудение
Коридор риска: где может ударить астероид 2024 YR4
Коридор риска: где может ударить астероид 2024 YR4
Последние материалы
Как отучить щенка кусаться: лайфхаки без наказаний
Вакуум может не только убрать живот, но и добавить проблем — будьте осторожны
Ваша кожа подаёт сигналы бедствия: разберём, что они значат
Самый красивый риф Земли почти стал кладбищем: потепление лишает его красок
В маленьком болгарском городе рады туристам: как Мелник отмечает праздник виноделия
Роза Сябитова рассказала о новой моде на возрастных женщин
Торт без хлопот: быстрый рецепт десерта с заварным кремом для неожиданных гостей
Грация, как у балерины: 7 простых упражнений для стройности
Зеленая экономика: России предсказали лидерство в возобновляемой энергетике
Правила обрезки: когда, какие и как удалять листья у томатов?
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.