Кто главный после левого поворота? Разбираемся с помехой справа

Водители часто сталкиваются с ситуацией, когда на перекрёстке разрешён поворот налево из нескольких рядов. В таких случаях возникает вопрос: кто должен уступить дорогу, если после поворота автомобили оказываются на одной полосе?

Фото: Wikipedia by Илья Шевченко, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ перекресток

Инспектор ГАИ в интервью порталу njcar. ru пояснил, что поворот налево из двух рядов возможен только при наличии после перекрёстка как минимум двух полос движения.

Это означает, что каждый водитель обязан придерживаться своей полосы, не пересекаясь с другими участниками движения. В такой ситуации правило "помехи справа" не применяется, поскольку траектории автомобилей не пересекаются.

Если после поворота возникает необходимость смены полосы, действует пункт 8.4 ПДД: водитель, намеревающийся перестроиться, обязан уступить дорогу транспортным средствам, движущимся по своей полосе без изменения траектории. В случае одновременного перестроения двух автомобилей приоритет имеет тот, кто находится справа.

Согласно пункту 8.5 ПДД, при повороте налево водитель должен занять крайнюю левую полосу. Однако дорожные знаки и разметка (например, знак 5.15.2) могут разрешать поворот из нескольких рядов.

В таких случаях, несмотря на возможные противоречия с общими правилами, сотрудники ГАИ не привлекают водителей к ответственности, если манёвр соответствует установленной разметке и знакам.

Уточнения

Поворо́т (враще́ние) — движение плоскости или пространства, при котором по крайней мере одна точка остаётся неподвижной.

