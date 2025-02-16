Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Торт без хлопот: быстрый рецепт десерта с заварным кремом для неожиданных гостей
Грация, как у балерины: 7 простых упражнений для стройности
Зеленая экономика: России предсказали лидерство в возобновляемой энергетике
Правила обрезки: когда, какие и как удалять листья у томатов?
Масло после жарки: как утилизировать без вреда для труб и экологии
Натуральное разжижение крови: 6 вкусных продуктов для здоровья сосудов
Теперь не ем креветки по-другому — только этот быстрый и вкусный рецепт
Туя потеряла цвет после зимы? Это удобрение вернёт ей насыщенную зелень
Хотите пышные волосы? Разбираем лучшие и худшие средства для создания объёмной укладки

Штраф или лишение? Разница между одинарной и двойной сплошной, которую мало кто знает

1:44
Авто

Каждый водитель знает, что пересекать сплошную линию разметки запрещено. Однако на дорогах встречаются как одинарные, так и двойные сплошные линии. В чем их различие и какое наказание грозит за их пересечение?

Сплошная линия
Фото: freepik.com by wirestock, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Сплошная линия

Разметка 1.1: одинарная сплошная линия

Эта разметка используется для:

  • разделения встречных потоков транспорта;
  • обозначения границ полос на опасных участках;
  • указания краев проезжей части, за которые выезд запрещен;
  • обозначения мест стоянки транспортных средств.

Разметка 1.3: двойная сплошная линия

Применяется для разделения встречных потоков на дорогах с четырьмя и более полосами. Также используется на дорогах с двумя или тремя полосами, если ширина каждой составляет 3.75 метра и более. Основная цель — повысить безопасность на потенциально опасных участках, делая разметку более заметной для водителей.

Наказание за пересечение сплошной разметки

Независимо от того, пересечена ли одинарная или двойная сплошная линия, наказание одинаково. Выезд на встречную полосу, обгон, разворот или объезд препятствия через такую разметку влекут за собой штраф от 1 до 5 тысяч рублей или лишение водительских прав на срок до 6 месяцев, согласно статьям 12.15 и 12.16 КоАП РФ.

Важно помнить, что соблюдение правил дорожного движения и внимательность на дороге — залог вашей безопасности и безопасности окружающих.

Уточнения

Штраф (от нем. die Strafe) — узаконенное наказание за правонарушение.

Автор Сергей Докучаев
Сергей Докучаев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
*
Обсудить
Сейчас читают
Ни плавание, ни гантели: лучшие упражнения для пенсионеров старше 60 лет
Новости спорта
Ни плавание, ни гантели: лучшие упражнения для пенсионеров старше 60 лет Аудио 
Как зола помогает луку набрать силу? Секрет высокой урожайности
Садоводство, цветоводство
Как зола помогает луку набрать силу? Секрет высокой урожайности
Египтяне опоздали на 25 000 лет: древнейшую пирамиду нашли в Индонезии
Наука и техника
Египтяне опоздали на 25 000 лет: древнейшую пирамиду нашли в Индонезии Аудио 
Популярное
Нечто из глубин — человеческая наука не может объяснить, что было найдено в море

Глубоководный телескоп, установленный в море у берегов Сицилии, зарегистрировал необычное нейтрино — "частицу духов Вселенной", природа которой остается нераскрытой.

Нечто из глубин — человеческая наука не может объяснить, что было найдено в море
Где вы были раньше? Теперь не выбрасываю апельсиновые корки
Где вы были раньше? Теперь не выбрасываю апельсиновые корки
Вы тоже думали, что весь цикорий одинаковый? Тогда вам стоит узнать правду
Двигатель скажет спасибо — забудьте про езду внатяг и прожарку мотора
USAID*: что это такое, и почему в странах начали запрещать эту организацию Дмитрий Плотников Древний Египет сквозь аромат: как пахли боги и фараоны Игорь Буккер
Одна сумка на все случаи жизни: пять правил удачного выбора аксессуара
Сжигаем 250 калорий за 20 минут: простая схема для тех, кто хочет ускорить похудение
Коридор риска: где может ударить астероид 2024 YR4
Коридор риска: где может ударить астероид 2024 YR4
Последние материалы
Хотите пышные волосы? Разбираем лучшие и худшие средства для создания объёмной укладки
О чём сериал Аутсорс с Иваном Янковским в главной роли
Исследование глубин: чешские учёные нашли уникальное термальное озеро на дне пещеры
Перезагрузка: когда пора взять отпуск и отдохнуть
Древний город четырех наций - настоящая жемчужина индийского океана
Учёные доказали: у собак есть эмоции, но как они их показывают
Прощались, но не навсегда? В Госдуме оценили шансы на возвращение западных брендов в Россию
Переезд, ветеринар, разлука: как снизить тревожность собаки
Забудьте про таблетки: 5 простых способов снизить сахар в крови
Чтобы дольше оставались свежими: назван лучший способ хранения яиц
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.