Штраф или лишение? Разница между одинарной и двойной сплошной, которую мало кто знает

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Каждый водитель знает, что пересекать сплошную линию разметки запрещено. Однако на дорогах встречаются как одинарные, так и двойные сплошные линии. В чем их различие и какое наказание грозит за их пересечение?

Фото: freepik.com by wirestock, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Сплошная линия

Разметка 1.1: одинарная сплошная линия

Эта разметка используется для:

разделения встречных потоков транспорта;

обозначения границ полос на опасных участках;

указания краев проезжей части, за которые выезд запрещен;

обозначения мест стоянки транспортных средств.

Разметка 1.3: двойная сплошная линия

Применяется для разделения встречных потоков на дорогах с четырьмя и более полосами. Также используется на дорогах с двумя или тремя полосами, если ширина каждой составляет 3.75 метра и более. Основная цель — повысить безопасность на потенциально опасных участках, делая разметку более заметной для водителей.

Наказание за пересечение сплошной разметки

Независимо от того, пересечена ли одинарная или двойная сплошная линия, наказание одинаково. Выезд на встречную полосу, обгон, разворот или объезд препятствия через такую разметку влекут за собой штраф от 1 до 5 тысяч рублей или лишение водительских прав на срок до 6 месяцев, согласно статьям 12.15 и 12.16 КоАП РФ.

Важно помнить, что соблюдение правил дорожного движения и внимательность на дороге — залог вашей безопасности и безопасности окружающих.

Уточнения

Штраф (от нем. die Strafe) — узаконенное наказание за правонарушение.

