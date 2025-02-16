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Взяли автомобиль в кредит на 5 лет? Отлично, ровно столько он и проживет

2:16
Авто

Раньше автомобили служили дольше, а сегодня их ресурс заметно сократился. Почему современные машины не такие выносливые, как их предшественники из 1990-х годов?

Автомобиль Sehol QX 008
Фото: commons.wikimedia.org by JustAnotherCarDesigner, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Автомобиль Sehol QX 008

1. Коммерческий подход автопроизводителей

Автопроизводители и сервисные центры заинтересованы в регулярной прибыли от обслуживания и ремонта автомобилей. Это приводит к созданию моделей с ограниченным сроком службы, стимулируя владельцев чаще обращаться в сервис или приобретать новые машины.

2. Сложность современных конструкций

Современные автомобили насыщены электроникой, системами безопасности и экологическими устройствами. Хотя это повышает комфорт и безопасность, усложнение конструкции увеличивает вероятность поломок и снижает общий ресурс автомобиля.

3. Строгие экологические стандарты

Ужесточение экологических норм требует от производителей использования новых технологий и материалов, которые не всегда отличаются долговечностью. Стремление снизить вес автомобиля и уменьшить расход топлива также влияет на прочность и надежность компонентов.

4. Изменения в производственных процессах

Современные методы производства ориентированы на массовость и снижение затрат, что может отражаться на качестве сборки. Кроме того, некоторые современные двигатели и узлы спроектированы таким образом, что их ремонт затруднен или экономически нецелесообразен, что сокращает общий срок службы автомобиля.

5. Технологическое устаревание

Быстрое развитие технологий приводит к тому, что автомобили морально устаревают быстрее, чем изнашиваются физически. Владельцы стремятся обновить транспортное средство, чтобы идти в ногу с новыми функциями и возможностями, что также способствует сокращению среднего срока эксплуатации автомобилей.

Таким образом, сочетание коммерческих интересов, усложнения конструкций, экологических требований и технологического прогресса приводит к тому, что современные автомобили имеют меньший ресурс по сравнению с моделями прошлого.

Уточнения

Автомоби́ль (от др.-греч. αὐτός — сам и лат. mobilis — подвижной, скорый) — моторное безрельсовое дорожное и/или внедорожное, чаще всего автономное, транспортное средство, используемое для перевозки людей и/или грузов, обычно имеющее не менее четырёх колёс.

Автор Сергей Докучаев
Сергей Докучаев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
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