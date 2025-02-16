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Лобовое столкновение: один шанс спастись, и он не там, где вы думаете

1:31
Авто

В автошколах обучают базовым навыкам вождения: началу движения, переключению передач, торможению и прохождению поворотов. Однако, действия в критических ситуациях, таких как угроза лобового столкновения, часто остаются вне учебной программы.

Водитель в машине
Фото: freepik.com is licensed under public domain
Водитель в машине

В повседневной езде по загруженным улицам или пустым трассам достаточно соблюдать дистанцию, контролировать разметку и следить за зеркалами. Но что делать, если на встречной полосе внезапно появляется автомобиль на высокой скорости?

Тормозить до упора или пытаться уклониться? Этот вопрос волнует многих, ведь от аварий никто не застрахован.

Правила дорожного движения предписывают при возникновении опасности максимально снижать скорость, вплоть до полной остановки. Однако четкого алгоритма действий в такой ситуации они не предоставляют.

Профессиональные инструкторы по контраварийному вождению рекомендуют сочетать экстренное торможение с маневром. Уход в сторону, попытка минимизировать удар по касательной или даже осознанный съезд в кювет часто оказываются менее опасными, чем лобовое столкновение, где риск серьезных последствий значительно выше.

В критических ситуациях важно сохранять спокойствие и действовать быстро. Регулярная практика и обучение контраварийным приемам помогут водителям быть готовыми к неожиданным событиям на дороге и снизить вероятность серьезных аварий.

Уточнения

Доро́жно-тра́нспортное происше́ствие (ДТП) — событие, возникшее в процессе движения по дороге транспортного средства и с его участием, при котором погибли или пострадали люди или повреждены транспортные средства, сооружения, грузы, либо причинён иной материальный ущерб.

Автор Сергей Докучаев
Сергей Докучаев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
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