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Теперь не только скорость: за что еще водителей могут лишить прав

1:39
Авто

Проблема шумового загрязнения от транспорта в Москве становится все актуальнее. Депутат Мосгордумы Людмила Стебенкова предложила ужесточить наказание для водителей, чьи автомобили или мотоциклы превышают допустимый уровень шума. В рамках круглого стола по внедрению автоматических шумомеров в столице она озвучила идею о возможном лишении прав за систематическое нарушение норм.

водительское удостоверение
Фото: Freepik by Designed by Freepik is licensed under Рublic domain
водительское удостоверение

Почему шум на дорогах — это проблема

Громкий выхлоп автомобилей и мотоциклов — не просто раздражающий фактор. Исследования подтверждают, что постоянный шум негативно влияет на здоровье, вызывая:

  • стресс и раздражительность
  • нарушение сна
  • повышение риска сердечно-сосудистых заболеваний

Рост числа автомобилей делает проблему шумового загрязнения особенно острой, а необходимость контроля — неизбежной.

Как планируют бороться с нарушителями

По словам замруководителя ЦОДД Егора Чернова, первые автоматические шумомеры появятся в районе Патриарших прудов. Они смогут фиксировать уровень шума от 60 до 120 дБ и работать в любых погодных условиях.

Штрафы за превышение уровня шума уже находятся в стадии разработки и могут составить от 5 000 до 30 000 рублей. Однако если новые меры не помогут снизить количество нарушений, власти могут рассмотреть возможность лишения водительских прав за особо злостные случаи.

Чтобы ввести штрафы в действие, необходимо внести изменения в КоАП РФ. Пока эти поправки находятся на доработке.

Уточнения

Водительское удостоверение — документ, подтверждающий право на управление транспортных средств различных категорий.
 

Автор Данила Фирсов
Данила Фирсов — внештатный корреспондент Правды.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
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