Теперь не только скорость: за что еще водителей могут лишить прав

Проблема шумового загрязнения от транспорта в Москве становится все актуальнее. Депутат Мосгордумы Людмила Стебенкова предложила ужесточить наказание для водителей, чьи автомобили или мотоциклы превышают допустимый уровень шума. В рамках круглого стола по внедрению автоматических шумомеров в столице она озвучила идею о возможном лишении прав за систематическое нарушение норм.
Громкий выхлоп автомобилей и мотоциклов — не просто раздражающий фактор. Исследования подтверждают, что постоянный шум негативно влияет на здоровье, вызывая:
Рост числа автомобилей делает проблему шумового загрязнения особенно острой, а необходимость контроля — неизбежной.
По словам замруководителя ЦОДД Егора Чернова, первые автоматические шумомеры появятся в районе Патриарших прудов. Они смогут фиксировать уровень шума от 60 до 120 дБ и работать в любых погодных условиях.
Штрафы за превышение уровня шума уже находятся в стадии разработки и могут составить от 5 000 до 30 000 рублей. Однако если новые меры не помогут снизить количество нарушений, власти могут рассмотреть возможность лишения водительских прав за особо злостные случаи.
Чтобы ввести штрафы в действие, необходимо внести изменения в КоАП РФ. Пока эти поправки находятся на доработке.
Водительское удостоверение — документ, подтверждающий право на управление транспортных средств различных категорий.
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