Зря боитесь ям — подвеска ломается не от них, а от этих ошибок

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Многие уверены, что подвеска автомобиля страдает только при агрессивной езде. Однако даже осторожные водители могут незаметно для себя ускорять износ деталей. Инспектор ГИБДД рассказал, почему медленный проезд через "лежачие полицейские" может быть не менее вреден, чем езда по ямам на высокой скорости.

Фото: Freepik by Designed by Freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Автомобиль

Чем опасны "лежачие полицейские"

Проезд лежачих полицейских на минимальной скорости создает постоянную однообразную нагрузку на подвеску. В результате:

Амортизаторы получают "ступенчатый" износ - образуются микродефекты на штоке

Рулевые наконечники подвергаются излишнему напряжению

Стойки амортизаторов быстрее выходят из строя

Когда такой водитель неожиданно попадает в глубокую яму, изношенные детали уже не могут эффективно гасить удар, что приводит к повреждению уплотнителей и ускоренному выходу из строя подвески.

Быстрая езда — другая крайность

Если медленный проезд лежачих полицейских вреден, то высокая скорость по неровным дорогам не менее опасна:

Амортизаторы полностью сжимаются, а затем резко разжимаются, что приводит к их быстрому износу

Резкие удары увеличивают нагрузку на стабилизаторы

Прыжки на неровностях ослабляют крепления подвески

Многие водители считают, что проезд лежачих полицейских "по диагонали" поможет снизить нагрузку. Однако этот способ лишь смещает удар на одну сторону подвески, что также приводит к быстрому износу амортизаторов.

Как продлить срок службы подвески

Чтобы подвеска прослужила дольше, важно:

Проезжать лежачие полицейские плавно, но без резкого торможения перед ними

Избегать резких маневров и ударов по подвеске на плохих дорогах

Регулярно проверять амортизаторы, рулевые наконечники и стабилизаторы

Главное — найти баланс между аккуратной и агрессивной ездой. Избегая крайностей, можно значительно продлить срок службы подвески и снизить затраты на ремонт.

Уточнения

Подве́ска — совокупность деталей, узлов и механизмов, связывающих корпус машины с опорными элементами (колёсами, катками, лыжами и т. п.). Подвеска предназначена для снижения динамических нагрузок и обеспечения равномерного распределения их на опорные элементы при движении, также служит для повышения тяговых качеств машины.



