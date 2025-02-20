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Откуда перегар, если не пил? Эти продукты дадут положительный тест на алкоголь

2:39
Авто

Каждый год правила для нетрезвых водителей становятся строже, но это не останавливает некоторых автомобилистов. Они пытаются скрыть запах алкоголя, но обмануть сотрудников ГИБДД не так просто. Оказывается, перегар сохраняется разное время в зависимости от напитка, а некоторые продукты и вовсе могут дать ложный результат на алкотестере.

Пьяный водитель
Фото: Designed by Freepik by jcomp, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Пьяный водитель

Какие спиртные напитки оставляют запах дольше всего

Запах алкоголя зависит не только от количества выпитого, но и от вида напитка. Дело в том, что после употребления спиртного в организме начинается процесс его расщепления, при котором выделяются вещества, накапливающиеся в легких. Они и создают то самое "амбре".

  • Дольше всего перегар держится после водки, коньяка, виски и самогона. Эти напитки крепче, а значит, расщепляются медленнее.
  • Ликер, вино и пиво выветриваются быстрее. Но с пивом не все так однозначно. Особенно стойкий запах остается у нефильтрованных сортов — даже после одного бокала можно чувствовать его на утро.
  • Закуски продлевают запах. Они замедляют усвоение спирта, из-за чего его следы остаются в организме дольше. Кроме того, с обильной закуской человек выпивает больше, что тоже влияет на перегар.

Кто дольше остается "под градусом"

Способность организма перерабатывать алкоголь зависит не только от напитка, но и от физиологических факторов:

  • Вес. Худые люди пьянеют быстрее и дольше остаются с перегаром, а у полных алкоголь выводится чуть быстрее.
  • Возраст. Молодые водители избавляются от алкоголя быстрее, так как у них выше скорость обмена веществ. После 40 лет метаболизм замедляется, и спирт остается в организме дольше.

Ложный перегар: какие продукты могут испортить тест на алкоголь

Некоторые продукты и лекарства могут дать положительный результат на алкотестере даже у трезвого человека. К ним относятся:

  • Корвалол и другие настойки на спирту (дают до 0,1 промилле)
  • Бородинский хлеб
  • Йогурты
  • Бананы
  • Кондитерские изделия с алкоголем (ромовая баба, шоколадные конфеты)
  • Мятные леденцы
  • Сигареты

Важно помнить, что одно лишь показание алкотестера не является основанием для лишения прав. Инспектор ГИБДД обязан направить водителя на медицинское освидетельствование, чтобы подтвердить или опровергнуть факт употребления алкоголя.

Автор Данила Фирсов
Данила Фирсов — внештатный корреспондент Правды.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
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