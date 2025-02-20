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Hyundai не сказал последнее слово — готов ли автоконцерн вернуться в РФ

1:18
Авто

Южнокорейский автоконцерн Hyundai рассматривает возможность возвращения на российский рынок и выкупа своего бывшего завода в Санкт-Петербурге. По данным агентства Yonhap, подобное решение может быть связано с международными переговорами и перспективами снятия санкций.

Автомобиль Hyundai Palisade
Фото: commons.wikimedia.org by Benespit, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Автомобиль Hyundai Palisade

Шансы на возвращение растут

"Растет число прогнозов, что в случае мира на Украине, Hyundai Motors, скорее всего, выкупит проданный завод и вновь выйдет на российский рынок", — сообщает агентство Yonhap.

Дополнительным сигналом стало недавнее продление регистрации товарного знака Hyundai в РФ. Эксперты считают, что компания оставила для себя "запасной выход" на случай благоприятного развития событий.

Что ждет корейский бренд в России

Если Hyundai вернется, компании придется столкнуться с жесткой конкуренцией. Китайские автопроизводители за время отсутствия корейцев успели занять внушительную долю рынка, и вернуть позиции будет непросто.

Несмотря на слухи, в пресс-службе Hyundai пока не дают официальных комментариев на этот счет. Однако аналитики считают, что южнокорейский автогигант внимательно следит за ситуацией и готов к возможному перезапуску бизнеса в России.

Уточнения

Hyundai — корейский конгломерат, основанный Чон Чжу-ёном. После Азиатского финансового кризиса компания передала в особые подразделения большинство видов бизнеса.
 

Автор Данила Фирсов
Данила Фирсов — внештатный корреспондент Правды.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
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