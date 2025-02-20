Делал так каждую зиму — и двигатель никогда не подводил

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Зимой автомобиль сталкивается с серьезными испытаниями — мороз может привести к проблемам с запуском двигателя, утечке жидкостей и неожиданным поломкам. Чтобы не оказаться в неприятной ситуации, лучше заранее подготовить машину к холодам.

Фото: Freepik by senivpetro Автомобиль зимой

Холодный двигатель — главный зимний враг

Морозы могут сделать запуск двигателя настоящей лотереей. Если аккумулятор разряжен, стартер может попросту не провернуть мотор. Особенно страдают автомобили, совершающие короткие поездки — АКБ не успевает зарядиться. Один из способов продлить срок службы батареи — периодически совершать длительные поездки, а в сильные морозы можно воспользоваться старым способом и заносить аккумулятор домой.

Опасные утечки жидкостей

Низкие температуры повышают риск утечек масла, антифриза и других технических жидкостей. Причина — резкие перепады температур, которые провоцируют расширение и сжатие уплотнителей. Лучше заранее проверить состояние всех прокладок и уплотнителей, а также следить за сроками замены жидкостей.

СТО зимой: что нужно знать

Если автомобиль отправляют в автосервис в мороз, важно дать ему согреться. На крупных станциях это правило соблюдают, но в небольших мастерских могут проигнорировать. Однако начинать ремонт на холодную нельзя — температура пластика и резины может привести к хрупкости деталей. Например, простая замена лампочки в замерзшем фонаре может привести к повреждению корпуса. Перед началом диагностики машина должна постоять в теплом боксе хотя бы 30 минут.

Незаметные повреждения, которые могут обернуться серьезными поломками

Трещины в сайлентблоках и других резиновых элементах подвески зимой могут привести к их полному разрушению. Мелкие подтекания жидкостей в мороз превращаются в полноценные течи. Поэтому перед зимой стоит пройти диагностику и убедиться, что автомобиль готов к суровым условиям.

Главное правило — подготовка заранее

Автомобили, которые проходят своевременное обслуживание, без проблем выдерживают даже сильные морозы. Главное — не откладывать диагностику на последний момент и не игнорировать первые признаки неисправностей.

Уточнения

Дви́гатель — устройство, преобразующее какой-либо вид энергии в механическую работу. Термин мотор заимствован в первой половине XIX века из немецкого языка и преимущественно им называют электрические двигатели и двигатели внутреннего сгорания.



