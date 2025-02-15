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Корейский автогигант Hyundai рассматривает возвращение на российский рынок.

Покинули, но не забыли: Hyundai анализирует возможность возвращения в Россию
1:20
Авто

Hyundai Motor Group, включающая бренды Hyundai и Kia, изучает возможность возобновления деятельности в России. По данным южнокорейского агентства News1, компания анализирует рыночные условия, включая вариант возврата завода в Санкт-Петербурге, который был продан в январе 2024 года. Сделка предусматривала двухлетний опцион на обратный выкуп, что оставляет пространство для манёвра.

Hyundai
Фото: quto.ru is licensed under Free More info
Hyundai

В настоящее время на предприятии под маркой Solaris выпускают автомобили из оставшихся комплектующих Hyundai и Kia. Новый владелец завода — структура AGR Automotive Group — продолжает использовать производственные мощности, однако исходные бренды сохраняют интерес к возрождению своего присутствия.

Эксперты предполагают, что решение может быть связано с гипотетическим смягчением санкций против России. Однако даже при благоприятном сценарии корейским компаниям придётся конкурировать с китайскими производителями, которые заняли лидирующие позиции на рынке. После ухода Hyundai и Kia в 2024 году доля китайских марок в РФ превысила 60%, что создаёт дополнительные сложности для возвращения "корейцев".

Уточнения

Hyundai (кор. 현대?, 現代? хёндэ́) — корейский чеболь (конгломерат), основанный Чон Чжу-ёном. После Азиатского финансового кризиса компания передала в особые подразделения большинство видов бизнеса, в том числе: «Hyundai Motor Group», «Hyundai Department Store Group» и «Hyundai Heavy Industries Group». Название «Hyundai» происходит от синокорейского слова 現代, что означает «современность».
 

Автор Илья Лапин
Илья Лапин — корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
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