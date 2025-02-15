Покупка авто у иностранца: расплата наличными обернулась штрафом в 855 тысяч рублей.

Москвичка купила машину, но налоговая оказалась быстрее: почему расчёт наличными обернулся штрафом

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Москвичка, приобретшая подержанный кроссовер Kia Sorento у гражданина Киргизии, столкнулась с административным преследованием со стороны ФНС. Причиной стал расчёт наличными с продавцом, не имеющим российского гражданства, что противоречит закону "О валютном регулировании". Сумма сделки составила 2,85 млн рублей, а штраф для покупательницы — 30% от этой суммы. В договоре купли-продажи был зафиксирован факт передачи денег, что и стало основанием для претензий налоговой службы.

Фото: freepik.com by prostooleh, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Покупка автомобиля

Женщина обратилась в Национальный автомобильный союз, подчеркнув, что не знала о запрете наличных платежей при сделках с иностранцами. Однако, как отмечают юристы, незнание закона не освобождает от ответственности. Согласно статье 15.25 КоАП, нарушение валютного законодательства влечёт штраф от 20% до 40% от суммы операции.

До 2022 года санкции достигали 100%, но затем был введён мораторий, действующий до конца 2024 года. После его окончания ФНС получит право проверять сделки за предыдущие два года.

Эксперты предупреждают о рисках

По словам представителей НАС, подобные случаи пока редки, но их число может резко вырасти. Под удар попадают не только автовладельцы, но и те, кто покупает любые товары у иностранцев. Проблема усугубляется санкциями, затрудняющими безналичные переводы в другие страны. Вице-президент НАС Ян Хайцеэр отметил, что претензии часто возникают у тех, на чьё имя оформлен автомобиль, даже если они не являлись непосредственными плательщиками.

Как защититься

Автоюрист Лев Воропаев рекомендует избегать наличных расчётов с иностранцами. Если же штраф уже выписан, стоит ходатайствовать о прекращении дела по малозначительности (ст. 2.9 КоАП). Кроме того, важно корректно оформлять документы при постановке машины на учёт, чтобы минимизировать риски. В НАС уже направили обращение в Минфин с просьбой смягчить подход к таким случаям, учитывая текущие ограничения на международные переводы.

Ответ ведомств

В Минфине подчеркнули, что вопросы валютного контроля находятся в компетенции ФНС. Налоговая служба, в свою очередь, использует данные из договоров купли-продажи, где указывается гражданство продавца и факт передачи денег. Это делает нарушения легко отслеживаемыми.

Уточнения

Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях (КоАП РФ) — кодифицированный нормативный акт, регулирующий общественные отношения по привлечению к ответственности за совершение административного правонарушения, а также устанавливающий общие начала, перечень всех административных правонарушений (который может быть дополнен на региональном уровне), органы, рассматривающие дела, порядок привлечения к ответственности и порядок исполнения решений по делам об административных правонарушениях.



