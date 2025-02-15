Покупка авто у иностранца: расплата наличными обернулась штрафом в 855 тысяч рублей.

Москвичка, приобретшая подержанный кроссовер Kia Sorento у гражданина Киргизии, столкнулась с административным преследованием со стороны ФНС. Причиной стал расчёт наличными с продавцом, не имеющим российского гражданства, что противоречит закону "О валютном регулировании". Сумма сделки составила 2,85 млн рублей, а штраф для покупательницы — 30% от этой суммы. В договоре купли-продажи был зафиксирован факт передачи денег, что и стало основанием для претензий налоговой службы.
Женщина обратилась в Национальный автомобильный союз, подчеркнув, что не знала о запрете наличных платежей при сделках с иностранцами. Однако, как отмечают юристы, незнание закона не освобождает от ответственности. Согласно статье 15.25 КоАП, нарушение валютного законодательства влечёт штраф от 20% до 40% от суммы операции.
До 2022 года санкции достигали 100%, но затем был введён мораторий, действующий до конца 2024 года. После его окончания ФНС получит право проверять сделки за предыдущие два года.
По словам представителей НАС, подобные случаи пока редки, но их число может резко вырасти. Под удар попадают не только автовладельцы, но и те, кто покупает любые товары у иностранцев. Проблема усугубляется санкциями, затрудняющими безналичные переводы в другие страны. Вице-президент НАС Ян Хайцеэр отметил, что претензии часто возникают у тех, на чьё имя оформлен автомобиль, даже если они не являлись непосредственными плательщиками.
Автоюрист Лев Воропаев рекомендует избегать наличных расчётов с иностранцами. Если же штраф уже выписан, стоит ходатайствовать о прекращении дела по малозначительности (ст. 2.9 КоАП). Кроме того, важно корректно оформлять документы при постановке машины на учёт, чтобы минимизировать риски. В НАС уже направили обращение в Минфин с просьбой смягчить подход к таким случаям, учитывая текущие ограничения на международные переводы.
В Минфине подчеркнули, что вопросы валютного контроля находятся в компетенции ФНС. Налоговая служба, в свою очередь, использует данные из договоров купли-продажи, где указывается гражданство продавца и факт передачи денег. Это делает нарушения легко отслеживаемыми.
Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях (КоАП РФ) — кодифицированный нормативный акт, регулирующий общественные отношения по привлечению к ответственности за совершение административного правонарушения, а также устанавливающий общие начала, перечень всех административных правонарушений (который может быть дополнен на региональном уровне), органы, рассматривающие дела, порядок привлечения к ответственности и порядок исполнения решений по делам об административных правонарушениях.
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