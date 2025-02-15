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Юрист разъясняет: можно ли обжаловать эвакуацию с прилегающей территории

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1:02
Авто

Можно ли обжаловать эвакуацию автомобиля с места, которое юридически не является дорогой? Отвечает юрист. Что если участок не относится к дорогам общего пользования, принудительное перемещение машины по статье 12.19 КоАП РФ (часть 6) может быть оспорено.

Tow truck in Moscow 07
Фото: commons.wikimedia.org by Stolbovsky, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Tow truck in Moscow 07

Основанием для этого служит определение проезжей части: согласно ПДД и ГОСТ, это элемент дороги, предназначенный для движения транспорта. Если территория имеет покрытие (асфальт, гравий), но не зарегистрирована как автомобильная дорога, её статус считается вспомогательным, а не основным.

Специалист подчеркнул, что в подобных ситуациях водитель вправе обжаловать постановление. Для этого в десятидневный срок необходимо подать жалобу руководителю органа, вынесшего решение, или обратиться в суд. Процедура не требует уплаты госпошлины, даже при обращении в высшие инстанции, включая Верховный суд РФ.

Уточнения

Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях (КоАП РФ) — кодифицированный нормативный акт, регулирующий общественные отношения по привлечению к ответственности за совершение административного правонарушения, а также устанавливающий общие начала, перечень всех административных правонарушений (который может быть дополнен на региональном уровне), органы, рассматривающие дела, порядок привлечения к ответственности и порядок исполнения решений по делам об административных правонарушениях.
 

Автор Илья Лапин
Илья Лапин — корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
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