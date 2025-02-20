Перекупы не дремлют: как их вычислить и не потерять деньги

1:14 Your browser does not support the audio element. Авто

Покупка авто у собственника кажется хорошей идеей, но часто за "хозяином" скрывается перекупщик. Их цель — купить битую или проблемную машину, замаскировать дефекты и продать дороже.

Фото: freepik.com by pressfoto, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Трое деловых людей за столом заключают сделку и жмут руки

Как не попасться? Проверьте номер телефона — если он фигурирует в десятках объявлений, перед вами явно перекуп. Обратите внимание на место осмотра — если там стоит целый автопарк однотипных машин, это ещё один сигнал.

Перекупы говорят шаблонными фразами: "сел — поехал", "торг у капота", избегая конкретики. Позвоните и не уточняйте модель — если продавец переспрашивает, значит, у него много машин. Задавайте вопросы вроде: "Какие стоят шины?" — настоящий владелец вспомнит сразу, а перекуп начнёт мямлить.

Требуйте VIN-номер. Отказ или уход от темы — тревожный знак. Сверяйте VIN в объявлении, ПТС и на кузове — бывает, что перекуп маскирует проблемную историю, используя чужие данные. И главное: не покупайте авто у человека, не вписанного в ПТС. Перекуп может исчезнуть сразу после сделки, оставив вам машину с сюрпризами.

Уточнения

Автомоби́ль — моторное безрельсовое дорожное и/или внедорожное, чаще всего автономное, транспортное средство, используемое для перевозки людей и/или грузов, обычно имеющее не менее четырёх колёс.

