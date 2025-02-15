Вы устали от пробок, а эти автомобили — от пробега, но всё равно не ломаются

В современном мире автомобили становятся всё более надёжными, и некоторые модели способны преодолеть более 400 000 километров без серьёзных поломок. Недавнее исследование компании iSeeCars выявило 23 автомобиля, которые с наибольшей вероятностью достигнут этого пробега.
Ford F-350 Super Duty: этот пикап возглавил список с вероятностью 49,1% преодолеть 402 000 км.
Toyota Land Cruiser: легендарный внедорожник с показателем 47,9%.
Toyota Tundra: полноприводный пикап с результатом 47,9%.
В рейтинг также вошли:
Toyota Sequoia
Ford F-250 Super Duty
Honda Pilot
Toyota Tacoma
GMC Sierra 2500HD
Chevrolet Silverado 2500HD
Toyota 4Runner
Большинство автомобилей в списке — это пикапы и внедорожники, однако присутствуют и седаны, такие как Toyota Avalon и Honda Accord.
Эксперты отмечают, что регулярное техническое обслуживание, качественные материалы и надёжные инженерные решения способствуют увеличению срока службы автомобиля. Особенно выделяются японские производители, такие как Toyota и Honda, чьи модели часто занимают верхние позиции в рейтингах надёжности.
При выборе автомобиля стоит обращать внимание не только на его дизайн и технические характеристики, но и на репутацию модели в отношении надёжности и долговечности. Это поможет избежать неожиданных расходов и обеспечит долгую и безотказную эксплуатацию транспортного средства.
Автомоби́ль (от др.-греч. αὐτός — сам и лат. mobilis — подвижной, скорый) — моторное безрельсовое дорожное и/или внедорожное, чаще всего автономное, транспортное средство, используемое для перевозки людей и/или грузов, обычно имеющее не менее четырёх колёс.
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