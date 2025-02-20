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Секрет долголетия кузова: зимняя мойка и защита от реагентов

1:02
Авто

Зимой дороги превращаются в солёную жижу, которая разъедает кузов и детали авто. Одни водители уверены, что грязь защищает машину, другие — что её нужно мыть чаще. Правда, как всегда, где-то посередине.

мойка автомобиля
Фото: Wikipedia by Schekinov Alexey Victorovich, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
мойка автомобиля

Главная угроза — дорожные реагенты. Смесь соли, снега и грязи не просто портит лак, но и ускоряет коррозию. Особенно страдают пороги, арки, хромированные детали и диски. Если забить на мойку, ржавчина рано или поздно доберётся до кузова.

Оптимальный режим — мыть машину два раза в месяц. Причём важно использовать активную пену для растворения соли, уделять внимание днищу (хотя бы дважды за сезон) и тщательно просушивать авто. Не забудьте обработать уплотнители и замки — иначе есть шанс, что двери просто примерзнут. Чтобы кузов служил дольше, после мойки стоит покрыть машину воском — это создаст дополнительную защиту от химии и влаги.

Уточнения

Автомоби́ль — моторное безрельсовое дорожное и/или внедорожное, чаще всего автономное, транспортное средство, используемое для перевозки людей и/или грузов, обычно имеющее не менее четырёх колёс.

Автор Дмитрий Тезнев
Куратор Игорь Моржаретто
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