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Ваша машина в опасности: ТО, о котором забывают водители

1:06
Авто

Все знают, что масло и тормозная жидкость требуют регулярной замены. Но есть важные расходники, о которых вспоминают только когда уже поздно.

Автомеханик осматривает машину
Фото: freepik.com is licensed under public domain
Автомеханик осматривает машину

Редукторное масло редко попадает в список обязательных замен, но со временем туда может просочиться грязь или вода, что грозит дорогим ремонтом. Жидкость в муфте полного привода тоже требует внимания: например, Volkswagen советует обновлять её раз в 3 года.

Владельцы внедорожников часто забывают шприцевать карданный вал, хотя крестовины испытывают экстремальные нагрузки. Не стоит игнорировать и масло в раздатке — Hyundai, например, рекомендует менять его каждые 120 000 км.

Старые высоковольтные провода могут снижать эффективность искры, а свечи зажигания часто меняют только после ошибки Check Engine. Ну и, конечно, топливный фильтр: его лучше обновлять каждые 30 000 км, а не ждать проблем с запуском. Если не хотите неожиданных поломок, добавьте эти замены в свой график ТО.

Уточнения

Автомоби́ль — моторное безрельсовое дорожное и/или внедорожное, чаще всего автономное, транспортное средство, используемое для перевозки людей и/или грузов, обычно имеющее не менее четырёх колёс.

Автор Дмитрий Тезнев
Куратор Игорь Моржаретто
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