Ваша машина в опасности: ТО, о котором забывают водители

Все знают, что масло и тормозная жидкость требуют регулярной замены. Но есть важные расходники, о которых вспоминают только когда уже поздно.
Редукторное масло редко попадает в список обязательных замен, но со временем туда может просочиться грязь или вода, что грозит дорогим ремонтом. Жидкость в муфте полного привода тоже требует внимания: например, Volkswagen советует обновлять её раз в 3 года.
Владельцы внедорожников часто забывают шприцевать карданный вал, хотя крестовины испытывают экстремальные нагрузки. Не стоит игнорировать и масло в раздатке — Hyundai, например, рекомендует менять его каждые 120 000 км.
Старые высоковольтные провода могут снижать эффективность искры, а свечи зажигания часто меняют только после ошибки Check Engine. Ну и, конечно, топливный фильтр: его лучше обновлять каждые 30 000 км, а не ждать проблем с запуском. Если не хотите неожиданных поломок, добавьте эти замены в свой график ТО.
Автомоби́ль — моторное безрельсовое дорожное и/или внедорожное, чаще всего автономное, транспортное средство, используемое для перевозки людей и/или грузов, обычно имеющее не менее четырёх колёс.
Луковая муха может погубить весь урожай, но есть простое решение — солёная вода! Разбираемся, как правильно поливать лук и чеснок, чтобы не навредить растениям.