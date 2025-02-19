Без разводов и царапин: секреты использования микрофибры для авто

Купить микрофибру — дело пары минут, но если использовать её неправильно, можно легко поцарапать кузов и оставить разводы.
Чтобы добиться блеска без повреждений, нужно выбирать правильную салфетку: минимум 30x30 см, с одной стороной высокий ворс, а с другой бархатистая поверхность. Для сушки используется только ворсовая сторона, но тереть кузов не стоит — тряпку нужно просто прикладывать, чтобы она впитывала влагу.
Микрофибра работает сама по себе: достаточно положить её на мокрую поверхность, и она моментально впитает воду. Главное — регулярно промывать тряпку, иначе в ворсе скапливаются песчинки, которые могут повредить лак.
Если сушить машину обычными тряпками, разводов не избежать. Потратив всего 300-500 рублей на несколько качественных микрофибровых салфеток, можно значительно упростить уход за автомобилем и продлить срок службы покрытия.
Автомоби́ль — моторное безрельсовое дорожное и/или внедорожное, чаще всего автономное, транспортное средство, используемое для перевозки людей и/или грузов, обычно имеющее не менее четырёх колёс.
Некоторые водители сами выходят из машины при остановке ГАИ. Почему инспекторы настороженно относятся к этому, и стоит ли вам делать так же?