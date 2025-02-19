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Без разводов и царапин: секреты использования микрофибры для авто

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Авто

Купить микрофибру — дело пары минут, но если использовать её неправильно, можно легко поцарапать кузов и оставить разводы.

Мойка машины
Фото: freepik.com is licensed under public domain
Мойка машины

Чтобы добиться блеска без повреждений, нужно выбирать правильную салфетку: минимум 30x30 см, с одной стороной высокий ворс, а с другой бархатистая поверхность. Для сушки используется только ворсовая сторона, но тереть кузов не стоит — тряпку нужно просто прикладывать, чтобы она впитывала влагу.

Микрофибра работает сама по себе: достаточно положить её на мокрую поверхность, и она моментально впитает воду. Главное — регулярно промывать тряпку, иначе в ворсе скапливаются песчинки, которые могут повредить лак.

Если сушить машину обычными тряпками, разводов не избежать. Потратив всего 300-500 рублей на несколько качественных микрофибровых салфеток, можно значительно упростить уход за автомобилем и продлить срок службы покрытия.

Уточнения

Автомоби́ль — моторное безрельсовое дорожное и/или внедорожное, чаще всего автономное, транспортное средство, используемое для перевозки людей и/или грузов, обычно имеющее не менее четырёх колёс.

Автор Дмитрий Тезнев
Куратор Игорь Моржаретто
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