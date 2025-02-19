Мотор не вечен, но можно помочь ему умереть быстрее: 5 способов гарантированного износа

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Даже самые выносливые двигатели могут неожиданно потерять мощность или вовсе перестать заводиться. В большинстве случаев проблема не в конструкции, а в ошибках владельца.

Фото: wikipedia by X-Ray91270, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ двигатель

Главный враг мотора — перегрев. Если температура зашкаливает, поршни расширяются и начинают царапать цилиндры, что со временем приводит к капитальному ремонту. Некачественное топливо с низким октановым числом усугубляет ситуацию, вызывая детонацию и перегрев.

Не стоит забывать про масло: его низкое качество или редкая замена приводят к износу клапанов и гидрокомпенсаторов. В худшем случае двигатель может заклинить — это происходит, когда коленвал остается без смазки, а вкладыш подшипника блокирует его движение. Причины: засоренный фильтр, неисправность масляного насоса или банальное несвоевременное ТО.

Так что если не хотите попасть на дорогостоящий ремонт, следите за температурой, заливайте хорошее топливо и вовремя меняйте масло.

Уточнения

Автомоби́ль — моторное безрельсовое дорожное и/или внедорожное, чаще всего автономное, транспортное средство, используемое для перевозки людей и/или грузов, обычно имеющее не менее четырёх колёс.

