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Новый Duster: добавили современные фишки, но не добавили лишние нули в цене

2:41
Авто

Dacia Duster — это компактный кроссовер, известный своей доступностью и практичностью. В 2024 году компания представила обновлённую версию модели, предлагающую улучшенные характеристики и современные технологии.

2023 Dacia Duster
Фото: commons.wikimedia.org by Alexander-93, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
2023 Dacia Duster

Доступные комплектации и цены

Новый Duster доступен в нескольких комплектациях: Essential, Expression, Journey и Extreme. Базовая версия Essential предлагает необходимый минимум оборудования по привлекательной цене, в то время как топовая комплектация Extreme включает дополнительные опции и стильные акценты. Цены на модель начинаются от 17 373 евро.

Двигатели и трансмиссии

Линейка двигателей Duster 2024 года включает:

  • 1,0-литровый бензиновый двигатель ECO-G 100 с турбонаддувом, мощностью 100 л. с., доступный с 6-ступенчатой механической коробкой передач.

  • 1,2-литровый бензиновый двигатель TCe 130 с турбонаддувом, мощностью 130 л. с., предлагаемый с 6-ступенчатой механической коробкой передач.

  • 1,6-литровый гибридный двигатель Hybrid 140, мощностью 140 л. с., оснащённый автоматической коробкой передач.

Также доступна версия с полным приводом (4x4) для некоторых модификаций.

Дизайн и интерьер

Обновлённый Duster получил более мужественный и угловатый дизайн с новой Y-образной световой подписью на оптике. В интерьере появились новый руль, 10,1-дюймовый центральный сенсорный экран и 7-дюймовая цифровая приборная панель.

Система поддерживает беспроводное подключение Apple CarPlay и Android Auto, а также оснащена камерой заднего вида.

Безопасность и технологии

Новый Duster оснащён современными системами безопасности, включая автоматическое экстренное торможение с обнаружением пешеходов и велосипедистов, распознавание дорожных знаков с предупреждением о превышении скорости, систему удержания в полосе движения и мониторинг усталости водителя.

Круиз-контроль и ограничитель скорости являются стандартными для всех версий.

Dacia Duster 2024 года сочетает в себе доступность, современные технологии и улучшенные характеристики, оставаясь привлекательным выбором для тех, кто ищет практичный и надёжный кроссовер.

Уточнения

Dacia (Дачия) — румынский производитель автомобилей, получивший своё название от исторического региона Дакия (рум. Dacia).

Автор Сергей Докучаев
Сергей Докучаев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
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