АКПП тоже можно научить экономить: как заставить коробку меньше расходовать топливо

Мало кто знает, что можно сократить расходы на топливо на 8000 рублей в год, используя один простой приём. Владельцам машин с АКПП, вариатором и роботом достаточно зафиксировать высшую передачу в ручном режиме.

Фото: Freepik by Designed by Freepik Крышка бензобака

При движении по трассе автоматическая коробка может резко сбросить передачу при ускорении, что увеличивает расход. Если вручную закрепить передачу, расход уменьшится на 0,5-0,7 литра на 100 км. При этом система всё равно защитит двигатель и переключится вниз, если обороты упадут до критического уровня.

Главное — нажимать на газ плавно и не раскручивать мотор выше 3000-3500 об/мин. В пробках лучше двигаться без резких остановок, а на трассе поддерживать скорость 90-100 км/ч. Если предстоит ждать более 3-5 минут, например, у жд-переезда, стоит переключиться в N или P. Этот простой метод поможет сохранить не только топливо, но и ресурс двигателя.

Уточнения

Автомоби́ль — моторное безрельсовое дорожное и/или внедорожное, чаще всего автономное, транспортное средство, используемое для перевозки людей и/или грузов, обычно имеющее не менее четырёх колёс.

