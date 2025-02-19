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Не будь тем, кто проклинает зиму у замерзшего авто — подготовься заранее

1:10
Авто

Зима — настоящее испытание для автомобилистов, и без нужных аксессуаров поездки могут превратиться в кошмар. Чтобы не оказаться в неприятной ситуации, стоит держать в машине несколько полезных вещей.

багажник
Фото: Freepik by Designed by Freepik is licensed under Рublic domain
багажник

Главное — автомобильная щётка со скребком. Она быстро избавит машину от снега и льда. Размораживатель замков пригодится, если двери открываются ключом. Чтобы не мучиться с севшим аккумулятором, лучше возить с собой пуско-зарядное устройство.

Застрять в снегу — легко, особенно на парковках. Поэтому автомобильная лопата и буксировочный трос — обязательны. Для дополнительной защиты стоит использовать цепи противоскольжения — они повышают сцепление на льду.

Незамерзающая жидкость в запасе спасёт в самый неподходящий момент, а силиконовая смазка для уплотнителей не даст дверям примерзнуть. Дополнительно пригодятся непромокаемые перчатки, чтобы комфортно работать с машиной в холодную погоду. Этот набор — минимальный must-have для водителя зимой, обеспечивающий комфорт и безопасность на дороге.

Уточнения

Автомоби́ль — моторное безрельсовое дорожное и/или внедорожное, чаще всего автономное, транспортное средство, используемое для перевозки людей и/или грузов, обычно имеющее не менее четырёх колёс.

Автор Дмитрий Тезнев
Куратор Игорь Моржаретто
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