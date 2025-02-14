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Volkswagen выпустит электромобиль, который стоит дешевле парковочного места в Москве

2:24
Авто

Volkswagen готовится выпустить новый бюджетный электрокар, который станет самым дешевым в линейке бренда. Ожидается, что его стоимость составит около 20 000 евро (примерно 17 000 фунтов стерлингов или 20 800 долларов США). Предварительная презентация запланирована на март 2025 года, а на рынок модель выйдет в 2027 году.

Volkswagen ID.Life
Фото: commons.wikimedia.org by Alexander Migl, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Volkswagen ID.Life

Новый электрокар ID. One — что известно

По предварительной информации, электромобиль получит название ID. One и станет младшей моделью в линейке ID. Он будет ориентирован в первую очередь на европейский рынок и займет место ниже модели ID.2all, выпуск которой намечен на следующий год.

Хотя официальное название пока не подтверждено, есть вероятность, что Volkswagen может вернуть культовое название Up!, поскольку новинка будет заменять именно эту модель.

Дизайн и ключевые особенности

Судя по первым изображениям, дизайн автомобиля будет соответствовать фирменному стилю Volkswagen:

  • Компактный кузов, идеально подходящий для городского трафика.
  • Современные линии и минималистичный экстерьер.
  • Энергоэффективная конструкция, рассчитанная на максимальную автономность при небольшой стоимости.

Чтобы сделать электромобиль максимально доступным, Volkswagen намерен сократить затраты на производство. В частности, автомобиль, вероятно, не получит сложную мультимедийную систему, а вместо этого предложит пользователям использовать собственные мобильные устройства.

Когда ждать новинку

Презентация нового ID. One намечена на конец марта 2025 года, а старт продаж — на 2027 год. Volkswagen делает ставку на максимально низкую стоимость, чтобы вывести электромобили в массовый сегмент и сделать их доступными для большего числа водителей.

Volkswagen стремится совершить электромобильную революцию, предлагая качественное и экономичное решение для повседневных поездок. Новый ID. One может стать долгожданным шагом в сторону массового перехода на электротягу, особенно среди городских водителей, ищущих бюджетный вариант электромобиля.

Уточнения

Электромобиль — автомобиль, приводимый в движение одним или несколькими электродвигателями с питанием от независимого источника электроэнергии (аккумуляторов, топливных элементов, конденсаторов и т. п.).

Автор Сергей Докучаев
Сергей Докучаев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
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