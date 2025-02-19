Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Чем уличная кошка отличается от породистой: специалисты назвали особенности
Актриса Будина призвала отказаться от Оскара: наплевать и растереть
Роберт Паттинсон рассказал об изменившихся взглядах из-за отцовства
Лучшая клубника растет у тех, кто не заморачивается: узнайте, в чем их секрет
Топ-5 популярных оттенков помады на весну-2025
Кошка вдруг стала невыносимой? Есть одна вещь, которая бесит её больше всего
В Польше захотели купить Гавайи и начали сбор средств
Как защитить кошку от жары: 5 простых способов
Эффективная борьба с медведкой: натуральные способы и советы экспертов

Секрет счастливых стеклоочистителей: почему они ненавидят, когда их поднимают

Авто

Большинство водителей, оставляя машину в снегопад, поднимают дворники, надеясь, что это спасёт их от примерзания. На первый взгляд, решение логичное, но на деле оно может больше навредить, чем помочь.

Дворники
Фото: Freepik by kaboompics
Дворники

Стеклоочистители прижимаются к стеклу благодаря пружинам в основании поводков. Когда дворники долго остаются поднятыми, пружины теряют упругость, и со временем щётки хуже очищают стекло, оставляя разводы и пропуски. Более того, если включить обледеневшие щётки, резинка может порваться, а мотор получит дополнительную нагрузку.

Чтобы избежать повреждений, достаточно придерживаться простого правила: не включать дворники, пока стекло не очищено. Вместо того чтобы поднимать щётки, лучше убирать снег вручную щёткой или скребком, либо воспользоваться подогревом стекла.

Уточнения

Автомоби́ль — моторное безрельсовое дорожное и/или внедорожное, чаще всего автономное, транспортное средство, используемое для перевозки людей и/или грузов, обычно имеющее не менее четырёх колёс.

Автор Дмитрий Тезнев
Куратор Игорь Моржаретто
*
Обсудить
Сейчас читают
Вкусный и полезный чай, который поможет уснуть за 5 минут
Здоровье
Вкусный и полезный чай, который поможет уснуть за 5 минут Аудио 
После такой подкормки виноград даст урожай ведрами
Садоводство, цветоводство
После такой подкормки виноград даст урожай ведрами Аудио 
Популярное
Простая привычка, из-за которой водители привлекают лишнее внимание ГАИ

Некоторые водители сами выходят из машины при остановке ГАИ. Почему инспекторы настороженно относятся к этому, и стоит ли вам делать так же?

Простая привычка, из-за которой водители привлекают лишнее внимание ГАИ
Вкусный и полезный чай, который поможет уснуть за 5 минут
Вкусный и полезный чай, который поможет уснуть за 5 минут
Соседи годами возятся с морковкой, а тут один трюк — и урожай вдвое больше
Я продал свой дизельный авто из-за частых поломок, а потом узнал, как легко было их избежать
Острослов, шпион, гуляка — этот человек знал секреты английского двора Игорь Буккер В театре Всеволода Шиловского выходит премьера о суровых 90-х и миллиардере-негодяе Анжела Якубовская Киев в шоке: Трамп объявил условия колонизации Украины Юрий Бочаров
Что-то огромное скрывается под Тихим океаном — возможно, остатки исчезнувшего мира
Весной яблоня просыпается голодной: чем её накормить, чтобы не сбросила плоды
После такой подкормки виноград даст урожай ведрами
После такой подкормки виноград даст урожай ведрами
Последние материалы
В Польше захотели купить Гавайи и начали сбор средств
Эффективная борьба с медведкой: натуральные способы и советы экспертов
Этот молочный продукт содержит рекордное количество белка
Овощи, которые дети съедят без уговоров — этот рецепт превращает их в любимое блюдо
Вода капает, деньги утекают: чиним кран быстрее, чем вы найдете номер сантехника
Секрет счастливых стеклоочистителей: почему они ненавидят, когда их поднимают
Сергей Лазарев застрял в лифте с другими жильцами дома: реакция артиста
Собчак высказалась об отце в годовщину его смерти: что написала журналистка
Сын Тимура Родригеза выступил на сцене за границей с песней на английском языке
Невероятные результаты: сжигаем жир и качаем ноги на велотренажере
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.