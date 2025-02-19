Секрет счастливых стеклоочистителей: почему они ненавидят, когда их поднимают

Большинство водителей, оставляя машину в снегопад, поднимают дворники, надеясь, что это спасёт их от примерзания. На первый взгляд, решение логичное, но на деле оно может больше навредить, чем помочь.

Фото: Freepik by kaboompics Дворники

Стеклоочистители прижимаются к стеклу благодаря пружинам в основании поводков. Когда дворники долго остаются поднятыми, пружины теряют упругость, и со временем щётки хуже очищают стекло, оставляя разводы и пропуски. Более того, если включить обледеневшие щётки, резинка может порваться, а мотор получит дополнительную нагрузку.

Чтобы избежать повреждений, достаточно придерживаться простого правила: не включать дворники, пока стекло не очищено. Вместо того чтобы поднимать щётки, лучше убирать снег вручную щёткой или скребком, либо воспользоваться подогревом стекла.

Уточнения

Автомоби́ль — моторное безрельсовое дорожное и/или внедорожное, чаще всего автономное, транспортное средство, используемое для перевозки людей и/или грузов, обычно имеющее не менее четырёх колёс.

