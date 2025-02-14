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Не батарея, а кое-что похуже: из-за чего электромобили умирают на дороге

2:37
Авто

Электромобили становятся всё более популярными, но, как оказалось, их главная проблема — не разряженные батареи. Недавние исследования показывают, что большинство случаев остановки электромобилей на дороге связано с другими причинами.

Tesla на зарядке
Фото: www.flickr.com by Jakob Härter, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Tesla на зарядке

Основная причина остановок

Согласно данным британского автоклуба RAC, в 2023 году лишь 2% вызовов технической помощи для электромобилей были связаны с разрядом батареи. Более 30% случаев касались проблем с шинами, таких как проколы или серьёзный износ.

Похожие результаты опубликовала и Американская автомобильная ассоциация (AAA), подтверждая, что шины являются одной из основных причин остановки электромобилей.

Почему это происходит

Электромобили обычно тяжелее своих бензиновых или дизельных аналогов из-за массивных батарей. Например, Tesla Model 3 весит около 1 800 кг, тогда как BMW 3 серии с бензиновым двигателем — примерно 1 600 кг.

У внедорожников разница ещё заметнее: некоторые электрические модели весят более 2,5 тонн. Этот дополнительный вес создаёт повышенную нагрузку на шины, что приводит к их быстрому износу, особенно если они не предназначены специально для электромобилей.

Влияние высокой мощности

Электродвигатели обеспечивают максимальный крутящий момент с самого начала движения, что способствует быстрым ускорениям. Такие резкие старты могут вызывать пробуксовку колёс и ускоренный износ шин, особенно на мощных моделях.

Поэтому производители рекомендуют использовать специальные шины для электромобилей с усиленными боковинами и более прочными материалами.

Отсутствие запасного колеса

Многие электромобили не оснащены запасным колесом. Производители стремятся снизить вес и освободить место, поэтому большинство моделей комплектуются лишь ремонтным комплектом для шин. Однако такие комплекты не всегда эффективны при серьёзных повреждениях, что делает водителей уязвимыми в случае прокола или разрыва шины.

Хотя разряд батареи часто воспринимается как основная проблема электромобилей, на практике большинство остановок связано с шинами. Владельцам электромобилей следует уделять особое внимание состоянию шин, регулярно проверять их и при необходимости заменять на модели, специально разработанные для электромобилей.

Уточнения

Электромобиль — автомобиль, приводимый в движение одним или несколькими электродвигателями с питанием от независимого источника электроэнергии (аккумуляторов, топливных элементов, конденсаторов и т. п.).

Автор Сергей Докучаев
Сергей Докучаев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
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