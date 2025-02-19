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Дилеры в шоке: как продать машину дороже, не потратив ни копейки

1:32
Авто

Что снижает цену авто при продаже? Некоторые владельцы думают, что их автомобиль и так купят, но забывают: чем лучше он выглядит, тем выше шансы продать его дороже. Вот что точно не стоит делать перед продажей:

двигатель Chevrolet Cruze
Фото: Wikipedia by Tabercil, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/
двигатель Chevrolet Cruze
  • Оставлять царапины и сколы: их лучше аккуратно подкрасить, но без фанатизма — перебор с "обновлением" может вызвать подозрения.
  • Заделывать крупные вмятины: покупатели могут подумать, что под краской скрываются серьёзные повреждения.
  • Продавать машину с грязными, мутными фарами: полировка фар и замена лампочек — минимум, который нужно сделать.
  • Мыть двигатель перед показом: чрезмерная чистота подкапотного пространства вызывает подозрения — не скрываются ли утечки масла?
  • Менять масло и делать полное ТО: это уже забота будущего владельца, а новая жидкость может насторожить.
  • Продавать машину на лучших дисках: если есть два комплекта колёс, лучше оставить простые, а дорогие продать отдельно.

Как сделать продажу выгоднее?

Автомобиль должен выглядеть ухоженным, но не "перекрашенным заново". Достаточно:

  • Привести в порядок салон и заменить старые коврики.
  • Обработать шины, чтобы придать им свежий вид.
  • Проверить и при необходимости долить все жидкости.

Простая подготовка без излишних затрат поможет продать автомобиль дороже. Главное — не переборщить с "улучшениями", чтобы не вызвать лишние вопросы у покупателей.

Уточнения

Автомоби́ль  — моторное безрельсовое дорожное и/или внедорожное, чаще всего автономное, транспортное средство, используемое для перевозки людей и/или грузов, обычно имеющее не менее четырёх колёс.

Автор Дмитрий Тезнев
Куратор Игорь Моржаретто
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