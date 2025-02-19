Дилеры в шоке: как продать машину дороже, не потратив ни копейки

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Что снижает цену авто при продаже? Некоторые владельцы думают, что их автомобиль и так купят, но забывают: чем лучше он выглядит, тем выше шансы продать его дороже. Вот что точно не стоит делать перед продажей:

Фото: Wikipedia by Tabercil, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/ двигатель Chevrolet Cruze

Оставлять царапины и сколы: их лучше аккуратно подкрасить, но без фанатизма — перебор с "обновлением" может вызвать подозрения.

Заделывать крупные вмятины: покупатели могут подумать, что под краской скрываются серьёзные повреждения.

Продавать машину с грязными, мутными фарами: полировка фар и замена лампочек — минимум, который нужно сделать.

Мыть двигатель перед показом: чрезмерная чистота подкапотного пространства вызывает подозрения — не скрываются ли утечки масла?

Менять масло и делать полное ТО: это уже забота будущего владельца, а новая жидкость может насторожить.

Продавать машину на лучших дисках: если есть два комплекта колёс, лучше оставить простые, а дорогие продать отдельно.

Как сделать продажу выгоднее?

Автомобиль должен выглядеть ухоженным, но не "перекрашенным заново". Достаточно:

Привести в порядок салон и заменить старые коврики.

Обработать шины, чтобы придать им свежий вид.

Проверить и при необходимости долить все жидкости.

Простая подготовка без излишних затрат поможет продать автомобиль дороже. Главное — не переборщить с "улучшениями", чтобы не вызвать лишние вопросы у покупателей.

Уточнения

Автомоби́ль — моторное безрельсовое дорожное и/или внедорожное, чаще всего автономное, транспортное средство, используемое для перевозки людей и/или грузов, обычно имеющее не менее четырёх колёс.

