Секрет автосервисов: как не переплачивать и не потерять гарантию

1:07 Your browser does not support the audio element. Авто

Что делать, если дилер отказывает в гарантийном ремонте? Многие водители уверены: если хоть раз сделать ТО в независимом сервисе, можно забыть о гарантии. Однако это не так. По закону, автодилер обязан доказать, что именно стороннее обслуживание вызвало поломку.

Фото: freepik.com is licensed under public domain Механик на СТО чинит машину

Когда можно обслуживаться в "сером" сервисе?:

Плановое ТО не влияет на гарантию, если использованы сертифицированные запчасти.

Дополнительное оборудование (например, защита картера) не является поводом для отказа в ремонте.

Если неисправность возникла по заводскому дефекту, отказ в гарантийном ремонте неправомерен.

Почему независимые СТО выгоднее?:

Стоимость работ ниже, чем у официальных дилеров.

Мастера в частных сервисах часто имеют тот же опыт, что и сотрудники дилерских центров.

Отсутствие навязанных услуг, которые повышают стоимость ТО.

Обслуживаться вне дилерского центра можно, но с умом: важно сохранять чеки, использовать качественные расходники и знать свои права.

Уточнения

Автомоби́ль — моторное безрельсовое дорожное и/или внедорожное, чаще всего автономное, транспортное средство, используемое для перевозки людей и/или грузов, обычно имеющее не менее четырёх колёс.

