Секрет автосервисов: как не переплачивать и не потерять гарантию

Что делать, если дилер отказывает в гарантийном ремонте? Многие водители уверены: если хоть раз сделать ТО в независимом сервисе, можно забыть о гарантии. Однако это не так. По закону, автодилер обязан доказать, что именно стороннее обслуживание вызвало поломку.
Когда можно обслуживаться в "сером" сервисе?:
Почему независимые СТО выгоднее?:
Обслуживаться вне дилерского центра можно, но с умом: важно сохранять чеки, использовать качественные расходники и знать свои права.
Автомоби́ль — моторное безрельсовое дорожное и/или внедорожное, чаще всего автономное, транспортное средство, используемое для перевозки людей и/или грузов, обычно имеющее не менее четырёх колёс.
Некоторые водители сами выходят из машины при остановке ГАИ. Почему инспекторы настороженно относятся к этому, и стоит ли вам делать так же?