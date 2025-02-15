Если вам машут из окна авто — это не флирт, а важный сигнал

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Авто

На дорогах водители часто обмениваются жестами, которые помогают передать важную информацию без слов. Знание этих сигналов может повысить безопасность и улучшить взаимопонимание между участниками движения.

Водитель за рулём
Фото: freepik.com by standret, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Водитель за рулём

Основные жесты водителей

  1. Опускающаяся ладонь вниз: этот жест означает просьбу снизить скорость. Возможно, впереди опасный участок или вы превысили допустимую скорость.

  2. Круг, очерченный в воздухе: если водитель рисует указательным пальцем круг и указывает на землю или на одно из ваших колес, это сигнал о спущенной шине.

  3. Указание на дверь и рубящий жест ладонью: показывая на вашу дверь, водитель сообщает, что она неплотно закрыта или ремень безопасности зажат. Рубящий жест ладонью указывает на открытый багажник.

  4. Похлопывание по плечу: хлопок ладонью по плечу символизирует погоны и предупреждает о полицейском посте впереди.

  5. Указание на обочину: жест, при котором водитель показывает пальцем на обочину, предлагает вам остановиться. Возможно, он хочет сообщить важную информацию или нуждается в помощи.

  6. Разжимание кулака: сжатие кулака с последующим резким разжиманием пальцев напоминает включение лампочки и означает просьбу включить ближний свет фар.

  7. Показ кукиша: этот жест может указывать на то, что в вашем колесе застрял камень. Однако его использование спорно и может быть неправильно истолковано.

Понимание и использование этих жестов способствует более безопасному и комфортному вождению. Однако всегда следует учитывать контекст и быть внимательным, чтобы избежать недоразумений на дороге.

Уточнения

Автомоби́ль (от др.-греч. αὐτός — сам и лат. mobilis — подвижной, скорый) — моторное безрельсовое дорожное и/или внедорожное, чаще всего автономное, транспортное средство, используемое для перевозки людей и/или грузов, обычно имеющее не менее четырёх колёс.

Автор Сергей Докучаев
Сергей Докучаев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
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