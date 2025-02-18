Смешивание масел – это как чай с молоком или взрывная химия

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Многие уверены, что смешивание масел с разной вязкостью приводит к поломке двигателя. Но так ли это?

Фото: sigaus. es by SIGAUS, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Моторное масло

Смешивание масел: стоит ли бояться?:

Производители не рекомендуют мешать масла, но это связано больше с маркетингом, чем с реальной опасностью.

Если пришлось долить масло с другой вязкостью, катастрофы не случится — характеристики просто станут промежуточными.

Например, смесь 0W30 и 5W40 может дать результат примерно 4W37.

Когда смешивание может быть опасным?:

Не стоит мешать синтетику и минералку — это может вызвать осадки и вспенивание.

Разные присадки могут конфликтовать, ухудшая смазывающие свойства.

Лучше доливать масло того же бренда и линейки.

В экстренной ситуации можно смешать масла с разной вязкостью, но при первой возможности замените масло полностью.

Уточнения

Автомоби́ль — моторное безрельсовое дорожное и/или внедорожное, чаще всего автономное, транспортное средство, используемое для перевозки людей и/или грузов, обычно имеющее не менее четырёх колёс.

