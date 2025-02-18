Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Йога в Индии готовится стать олимпийским видом спорта: как в ней соревнуются?
Дочери Виталия Гогунского Милане Стар подарили квартиру в центре Москвы
Трамп принудил? Прокурор в Вашингтоне уходит в отставку из-за давления со стороны администрации Трампа
Volkswagen Tera: Бюджетный кроссовер Volkswagen дебютирует в 2025 году
10 лучших плодовых деревьев, которые прекрасно себя чувствуют в горшках и контейнерах
200 км без капли бензина: новый кроссовер от Lynk & Co
У вашей собаки появились блохи? Вот что нужно сделать в первую очередь
Секрет опытных дачников: добавьте это в грунт — и рассада будет мощной
90-е возвращаются: секрет стиля белой футболки

Смешивание масел – это как чай с молоком или взрывная химия

0:59
Авто

Многие уверены, что смешивание масел с разной вязкостью приводит к поломке двигателя. Но так ли это?

Моторное масло
Фото: sigaus. es by SIGAUS, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Моторное масло

Смешивание масел: стоит ли бояться?:

  • Производители не рекомендуют мешать масла, но это связано больше с маркетингом, чем с реальной опасностью.
  • Если пришлось долить масло с другой вязкостью, катастрофы не случится — характеристики просто станут промежуточными.
  • Например, смесь 0W30 и 5W40 может дать результат примерно 4W37.

Когда смешивание может быть опасным?:

  • Не стоит мешать синтетику и минералку — это может вызвать осадки и вспенивание.
  • Разные присадки могут конфликтовать, ухудшая смазывающие свойства.
  • Лучше доливать масло того же бренда и линейки.

В экстренной ситуации можно смешать масла с разной вязкостью, но при первой возможности замените масло полностью.

Уточнения

Автомоби́ль — моторное безрельсовое дорожное и/или внедорожное, чаще всего автономное, транспортное средство, используемое для перевозки людей и/или грузов, обычно имеющее не менее четырёх колёс.

Автор Дмитрий Тезнев
Куратор Игорь Моржаретто
*
Обсудить
Сейчас читают
В Великобритании в жилых домах стали массово селиться двухметровые змеи
Общество
В Великобритании в жилых домах стали массово селиться двухметровые змеи Аудио 
Нечто из глубин — человеческая наука не может объяснить, что было найдено в море
Наука и техника
Нечто из глубин — человеческая наука не может объяснить, что было найдено в море Аудио 
Где вы были раньше? Теперь не выбрасываю апельсиновые корки
Еда и рецепты
Где вы были раньше? Теперь не выбрасываю апельсиновые корки Аудио 
Популярное
Радиаторы уходят в прошлое: эти устройства придут на смену классическому отоплению

Основной претендент на замену — тепловые насосы. Эта инновационная система работает по принципу холодильника, только наоборот: она нагревает ваш дом, используя тепло из окружающей среды.

Радиаторы уходят в прошлое: эти устройства придут на смену классическому отоплению
Простая привычка, из-за которой водители привлекают лишнее внимание ГАИ
Простая привычка, из-за которой водители привлекают лишнее внимание ГАИ
Огромные двухметровые змеи стали захватывать жилые дома
Как приготовить брежневские котлеты: возвращение забытого рецепта
ГАЗ-21 Волга. Почему легендарную королеву автомобилей СССР угонял Юрий Деточкин Дмитрий Плотников Мексика пошла на необдуманный шаг, пригласив в гости американские зелёные береты Любовь Степушова
Красная икра дешевеет: во сколько раз упала цена?
Вкусный и полезный чай, который поможет уснуть за 5 минут
Не выбрасывайте пластиковые бутылки: благодаря им вы можете заработать
Не выбрасывайте пластиковые бутылки: благодаря им вы можете заработать
Последние материалы
90-е возвращаются: секрет стиля белой футболки
Муж попросил пива, а вы используйте его в тесте — будет говорить, что это лучшее блюдо: готовим вкуснейший кляр
Гастрономическое путешествие или билет в аптеку? Как азиатские супы влияют на организм
Линолеум для кухни: идеальный выбор или деньги на ветер
Оружие и предметы быта предыдущих эпох представили на Роза Хутор
Актриса Кейт Уинслет снимет фильм для Netflix
Почему Украина выбрала газовую генерацию вместо аренды судов-электростанций из Турции
Супергеройские руки всего за 28 дней: этим методом пользуется звезда Голливуда
В театре Модерн представили премьеру Вселенная Руми
Закругленные ногти — не только классика, но и будущее нейл-арта
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.