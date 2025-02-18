Смешивание масел – это как чай с молоком или взрывная химия

Многие уверены, что смешивание масел с разной вязкостью приводит к поломке двигателя. Но так ли это?
Смешивание масел: стоит ли бояться?:
Когда смешивание может быть опасным?:
В экстренной ситуации можно смешать масла с разной вязкостью, но при первой возможности замените масло полностью.
Автомоби́ль — моторное безрельсовое дорожное и/или внедорожное, чаще всего автономное, транспортное средство, используемое для перевозки людей и/или грузов, обычно имеющее не менее четырёх колёс.
Основной претендент на замену — тепловые насосы. Эта инновационная система работает по принципу холодильника, только наоборот: она нагревает ваш дом, используя тепло из окружающей среды.