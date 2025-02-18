Бензин в дизель – рецепт катастрофы или как научиться вызывать эвакуатор за 5 минут

Ошибка на АЗС может обернуться серьезными проблемами для двигателя. Разбираемся, что делать, если бензин оказался в дизельном баке, а солярка попала в бензобак.
Бензин в дизельном двигателе:
Дизель в бензиновом баке:
При ошибке на заправке главное — не запускать двигатель и как можно быстрее очистить топливную систему.
Автомоби́ль — моторное безрельсовое дорожное и/или внедорожное, чаще всего автономное, транспортное средство, используемое для перевозки людей и/или грузов, обычно имеющее не менее четырёх колёс.
Основной претендент на замену — тепловые насосы. Эта инновационная система работает по принципу холодильника, только наоборот: она нагревает ваш дом, используя тепло из окружающей среды.