Бензин в дизель – рецепт катастрофы или как научиться вызывать эвакуатор за 5 минут

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Ошибка на АЗС может обернуться серьезными проблемами для двигателя. Разбираемся, что делать, если бензин оказался в дизельном баке, а солярка попала в бензобак.

Фото: Freepik by Designed by Freepik АЗС

Бензин в дизельном двигателе:

Заводить мотор нельзя. Остатки дизеля позволят двигателю поработать пару минут, но затем начнутся проблемы.

Оптимальное решение — вызвать эвакуатор и слить топливо в сервисе.

Если машина проехала на смеси, потребуется промывка топливной системы и замена фильтров.

Дизель в бензиновом баке:

Если солярки немного (до 10% от объема бака), можно разбавить топливо качественным бензином с высоким октановым числом.

Если залили больше, мотор начнет троить, появятся стуки и черный дым — необходимо слить топливо и прочистить систему.

При ошибке на заправке главное — не запускать двигатель и как можно быстрее очистить топливную систему.

Уточнения

Автомоби́ль — моторное безрельсовое дорожное и/или внедорожное, чаще всего автономное, транспортное средство, используемое для перевозки людей и/или грузов, обычно имеющее не менее четырёх колёс.

