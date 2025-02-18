Одновременное нажатие газа и тормоза: простой способ угробить трансмиссию

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Многие водители задаются вопросом, что произойдёт, если нажать на педали газа и тормоза одновременно. Специалисты предупреждают: это может привести к серьёзным повреждениям трансмиссии.

Фото: freepik.com is licensed under public domain Автомобильое колесо

Почему это опасно?:

МКПП и робот: Фрикционные диски сцепления подгорают, шестерни коробки передач изнашиваются.

Фрикционные диски сцепления подгорают, шестерни коробки передач изнашиваются. АКПП: Гидротрансформатор перегревается, что может привести к дорогостоящему ремонту.

Гидротрансформатор перегревается, что может привести к дорогостоящему ремонту. Современные авто: Электроника может снизить мощность двигателя или отключить его для предотвращения поломки.

Этот маневр может дорого обойтись владельцу автомобиля, особенно если он оснащён автоматической трансмиссией.

Уточнения

Автомоби́ль — моторное безрельсовое дорожное и/или внедорожное, чаще всего автономное, транспортное средство, используемое для перевозки людей и/или грузов, обычно имеющее не менее четырёх колёс.

