Одновременное нажатие газа и тормоза: простой способ угробить трансмиссию

Многие водители задаются вопросом, что произойдёт, если нажать на педали газа и тормоза одновременно. Специалисты предупреждают: это может привести к серьёзным повреждениям трансмиссии.
Почему это опасно?:
Этот маневр может дорого обойтись владельцу автомобиля, особенно если он оснащён автоматической трансмиссией.
Автомоби́ль — моторное безрельсовое дорожное и/или внедорожное, чаще всего автономное, транспортное средство, используемое для перевозки людей и/или грузов, обычно имеющее не менее четырёх колёс.
Основной претендент на замену — тепловые насосы. Эта инновационная система работает по принципу холодильника, только наоборот: она нагревает ваш дом, используя тепло из окружающей среды.