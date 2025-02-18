Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Выключать отопление или нет? Ответы, которые сэкономят вам деньги
5 эффективных способов избавиться от отёков на лице
Укрепите пресс без лишних усилий: лучшие упражнения стоя для идеального пресса
Не заинтересованы — Запад раскрыл, почему не пригласил Украину на переговоры РФ и США
Чипирование собак и кошек: как работает и действительно ли нужно
Воинствующий контингент — реакция РФ на размещение войск НАТО на Украине
Засохший сыр как новый: 4 лайфхака, которые вернут ему мягкость и вкус
Без предрассудков о служебных романах: плюсы и минусы отношений на работе
Путь к решению проблемы — Лавров назвал регулярными встречи по Украине

Одновременное нажатие газа и тормоза: простой способ угробить трансмиссию

0:42
Авто

Многие водители задаются вопросом, что произойдёт, если нажать на педали газа и тормоза одновременно. Специалисты предупреждают: это может привести к серьёзным повреждениям трансмиссии.

Автомобильое колесо
Фото: freepik.com is licensed under public domain
Автомобильое колесо

Почему это опасно?:

  • МКПП и робот: Фрикционные диски сцепления подгорают, шестерни коробки передач изнашиваются.
  • АКПП: Гидротрансформатор перегревается, что может привести к дорогостоящему ремонту.
  • Современные авто: Электроника может снизить мощность двигателя или отключить его для предотвращения поломки.

Этот маневр может дорого обойтись владельцу автомобиля, особенно если он оснащён автоматической трансмиссией.

Уточнения

Автомоби́ль — моторное безрельсовое дорожное и/или внедорожное, чаще всего автономное, транспортное средство, используемое для перевозки людей и/или грузов, обычно имеющее не менее четырёх колёс.

Автор Дмитрий Тезнев
Куратор Игорь Моржаретто
*
Обсудить
Сейчас читают
В Великобритании в жилых домах стали массово селиться двухметровые змеи
Общество
В Великобритании в жилых домах стали массово селиться двухметровые змеи Аудио 
Не выбрасывайте пластиковые бутылки: благодаря им вы можете заработать
Недвижимость
Не выбрасывайте пластиковые бутылки: благодаря им вы можете заработать Аудио 
Нечто из глубин — человеческая наука не может объяснить, что было найдено в море
Наука и техника
Нечто из глубин — человеческая наука не может объяснить, что было найдено в море Аудио 
Популярное
Радиаторы уходят в прошлое: эти устройства придут на смену классическому отоплению

Основной претендент на замену — тепловые насосы. Эта инновационная система работает по принципу холодильника, только наоборот: она нагревает ваш дом, используя тепло из окружающей среды.

Радиаторы уходят в прошлое: эти устройства придут на смену классическому отоплению
Как приготовить брежневские котлеты: возвращение забытого рецепта
Как приготовить брежневские котлеты: возвращение забытого рецепта
Простая привычка, из-за которой водители привлекают лишнее внимание ГАИ
Огромные двухметровые змеи стали захватывать жилые дома
ОФЗАБ-500 с УМПК. Фугасно-зажигательный кошмар для украинской армии Дмитрий Плотников Мексика пошла на необдуманный шаг, пригласив в гости американские зелёные береты Любовь Степушова
Красная икра дешевеет: во сколько раз упала цена?
Вкусный и полезный чай, который поможет уснуть за 5 минут
Не выбрасывайте пластиковые бутылки: благодаря им вы можете заработать
Не выбрасывайте пластиковые бутылки: благодаря им вы можете заработать
Последние материалы
Не заинтересованы — Запад раскрыл, почему не пригласил Украину на переговоры РФ и США
Чипирование собак и кошек: как работает и действительно ли нужно
Воинствующий контингент — реакция РФ на размещение войск НАТО на Украине
Засохший сыр как новый: 4 лайфхака, которые вернут ему мягкость и вкус
ОФЗАБ-500 с УМПК. Фугасно-зажигательный кошмар для украинской армии
Без предрассудков о служебных романах: плюсы и минусы отношений на работе
Одновременное нажатие газа и тормоза: простой способ угробить трансмиссию
Путь к решению проблемы — Лавров назвал регулярными встречи по Украине
Необходимо перерождение — глава МИД Венгрии заявил о реорганизации ООН
Зачем выбирать между комфортом и ценой? Чехи уже нашли авто, которое сочетает и то, и другое
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.