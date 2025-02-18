Китай не победил: 7 иномарок, которые ещё держатся в России

Китайские автомобили захватили рынок, но несколько достойных иномарок все еще можно найти в продаже.

Фото: commons.wikimedia.org by Mariordo (Mario Roberto Durán Ortiz), https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Toyota Camry

Иностранные модели, доступные в РФ:

Toyota Wildlander - китайский аналог RAV4 с бензиновым двигателем (171 л. с.) или гибридом (222 л. с.), цена от 4 590 000 руб.

- китайский аналог RAV4 с бензиновым двигателем (171 л. с.) или гибридом (222 л. с.), цена от 4 590 000 руб. Renault Duster - легендарный внедорожник вернулся в Россию с 1,5-литровым дизелем (109 л. с.) и "механикой", стоимость от 2,3 млн руб.

- легендарный внедорожник вернулся в Россию с 1,5-литровым дизелем (109 л. с.) и "механикой", стоимость от 2,3 млн руб. Jetta VS и VS5 - бюджетные аналоги Skoda Karoq и VW Tiguan с 1,4-литровым турбомотором и роботом, цена от 2,45 млн руб.

- бюджетные аналоги Skoda Karoq и VW Tiguan с 1,4-литровым турбомотором и роботом, цена от 2,45 млн руб. Hyundai Mufasa - 4,5-метровый кроссовер с атмосферным 2,0-литровым мотором (160 л. с.), доступен за 2,8 млн руб.

- 4,5-метровый кроссовер с атмосферным 2,0-литровым мотором (160 л. с.), доступен за 2,8 млн руб. Kia K5 - поставляется из Узбекистана, 2,0-литровый мотор (150 л. с.) и АКПП, стоимость от 3,85 млн руб.

- поставляется из Узбекистана, 2,0-литровый мотор (150 л. с.) и АКПП, стоимость от 3,85 млн руб. Toyota Camry - новая версия легендарного седана с 2,0-литровым двигателем (177 л. с.) и автоматом, цена от 4 млн руб.

Несмотря на доминирование китайских брендов, несколько проверенных иномарок все еще доступны на российском рынке.

Уточнения

Автомоби́ль — моторное безрельсовое дорожное и/или внедорожное, чаще всего автономное, транспортное средство, используемое для перевозки людей и/или грузов, обычно имеющее не менее четырёх колёс.

