Кнопка, о которой никто не знает: топ-10 малоизвестных фишек современных авто

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1:05
Авто

Современные автомобили оснащены множеством полезных функций, о которых знают далеко не все водители.

Автомобильный ключ
Фото: Own work by DestinationFearFan, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Автомобильный ключ

Секретные возможности, о которых вы не догадывались:

  • Защита детей: на задних дверях большинства машин есть скрытый рычажок, который не позволяет открыть дверь изнутри.
  • Блокировка стеклоподъемников: кнопка на водительской двери отключает управление стеклами с задних дверей.
  • Скрытый ключ: даже у машин с бесключевым доступом в брелке есть механическое жало для аварийного открытия.
  • Автоматическое затемнение зеркала: электрохромное покрытие снижает ослепление фарами сзади.
  • Отключение подачи топлива при аварии: система безопасности блокирует топливоподачу после удара.
  • Регулировка ремня безопасности: фиксатор на средней стойке кузова позволяет подстроить ремень под рост водителя.

В вашей машине могут быть скрытые функции, которые сделают вождение удобнее и безопаснее. Загляните в руководство и проверьте

Уточнения

Автомоби́ль — моторное безрельсовое дорожное и/или внедорожное, чаще всего автономное, транспортное средство, используемое для перевозки людей и/или грузов, обычно имеющее не менее четырёх колёс.

Автор Дмитрий Тезнев
Куратор Игорь Моржаретто
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