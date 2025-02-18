Кнопка, о которой никто не знает: топ-10 малоизвестных фишек современных авто
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Современные автомобили оснащены множеством полезных функций, о которых знают далеко не все водители.
Фото: Own work by DestinationFearFan, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Автомобильный ключ
Секретные возможности, о которых вы не догадывались:
- Защита детей: на задних дверях большинства машин есть скрытый рычажок, который не позволяет открыть дверь изнутри.
- Блокировка стеклоподъемников: кнопка на водительской двери отключает управление стеклами с задних дверей.
- Скрытый ключ: даже у машин с бесключевым доступом в брелке есть механическое жало для аварийного открытия.
- Автоматическое затемнение зеркала: электрохромное покрытие снижает ослепление фарами сзади.
- Отключение подачи топлива при аварии: система безопасности блокирует топливоподачу после удара.
- Регулировка ремня безопасности: фиксатор на средней стойке кузова позволяет подстроить ремень под рост водителя.
В вашей машине могут быть скрытые функции, которые сделают вождение удобнее и безопаснее. Загляните в руководство и проверьте
Уточнения
Автомоби́ль — моторное безрельсовое дорожное и/или внедорожное, чаще всего автономное, транспортное средство, используемое для перевозки людей и/или грузов, обычно имеющее не менее четырёх колёс.
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