Кнопка, о которой никто не знает: топ-10 малоизвестных фишек современных авто

1:05 Your browser does not support the audio element. Авто

Современные автомобили оснащены множеством полезных функций, о которых знают далеко не все водители.

Фото: Own work by DestinationFearFan, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Автомобильный ключ

Секретные возможности, о которых вы не догадывались:

Защита детей: на задних дверях большинства машин есть скрытый рычажок, который не позволяет открыть дверь изнутри.

Блокировка стеклоподъемников: кнопка на водительской двери отключает управление стеклами с задних дверей.

Скрытый ключ: даже у машин с бесключевым доступом в брелке есть механическое жало для аварийного открытия.

Автоматическое затемнение зеркала: электрохромное покрытие снижает ослепление фарами сзади.

Отключение подачи топлива при аварии: система безопасности блокирует топливоподачу после удара.

Регулировка ремня безопасности: фиксатор на средней стойке кузова позволяет подстроить ремень под рост водителя.

В вашей машине могут быть скрытые функции, которые сделают вождение удобнее и безопаснее. Загляните в руководство и проверьте

Уточнения

Автомоби́ль — моторное безрельсовое дорожное и/или внедорожное, чаще всего автономное, транспортное средство, используемое для перевозки людей и/или грузов, обычно имеющее не менее четырёх колёс.

