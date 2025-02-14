История Чжан Ячжоу: как жалоба на Tesla обернулась судом и штрафом

Tesla подает иски против потребителей: война с критиками в Китае

1:46 Your browser does not support the audio element. Авто

В Китае прошёл судебный процесс по иску автопроизводителя Tesls против местной жительницы Чжан Ячжоу. Она находилась в Tesla Model 3, когда её отец, управлявший автомобилем, в панике сообщил о неработающих тормозах. Машина, не сумев остановиться перед светофором, столкнулась с двумя автомобилями и бетонным ограждением.

Фото: commons.wikimedia.org by Ростислав Александрович Луценко, https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/ Tesla Model 3 (2016)

После аварии Чжан публично обвинила Tesla в неисправности тормозов, однако компания подала на неё в суд за клевету и выиграла дело. Суд обязал женщину выплатить 23 000 долларов и извиниться перед автопроизводителем.

Tesla неоднократно подавала иски против клиентов и СМИ в Китае, выиграв 11 из 13 рассмотренных дел. Юридическая стратегия компании, поддерживаемая китайскими властями, позволяет подавлять критику и минимизировать ответственность. Анализ судебных документов показал, что автовладельцы выиграли лишь 9 из 81 дела против Tesla, что эксперты называют аномалией.

Чжан, пытаясь доказать свою правоту, устроила публичные акции протеста, включая пикеты с повреждённым автомобилем. Tesla отказалась предоставить полные данные с её машины, опубликовав частичную информацию, которая, по мнению Чжан, могла быть изменена. После проигрыша в суде она подала апелляцию, настаивая на праве потребителей на критику.

Успех Tesla в Китае связан с поддержкой высокопоставленных чиновников, включая премьера Ли Цяна. Компания получила налоговые льготы, кредиты и регуляторные послабления, став катализатором роста рынка электромобилей. При этом журналисты и блогеры сообщают о негласном запрете на негативные публикации о Tesla.

Уточнения

Tesla «Тесла» — американская компания, производитель электромобилей и систем для хранения электроэнергии.



