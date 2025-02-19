Водители массово отказываются от дилеров — вот сколько они экономят

Каждый российский автомобилист ежегодно вынужден тратить десятки тысяч рублей на обслуживание своей машины. Как показал опрос компании "Велпартс", большинство водителей расходуют на замену расходников от 10 до 20 тысяч рублей в год. Но есть и те, кому приходится выкладывать в разы больше.
По данным исследования, водители тратят на замену запчастей-расходников следующие суммы:
— 59,4% автомобилистов укладываются в 10-20 тыс. рублей в год;
— 17,4% водителей ежегодно тратят 20-30 тыс. рублей;
— 10% респондентов расходуют от 30 до 50 тыс. рублей;
— 13% автовладельцев тратят более 50 тыс. рублей ежегодно.
Оказалось, что не все доверяют официальным сервисам:
— 33,3% водителей предпочитают менять расходники самостоятельно;
— 32,6% обращаются в неофициальные СТО;
— 20,3% выбирают дилерские сервисные центры;
— 14% доверяют гаражным мастерам.
Исследование показало, что российские дороги в основном заполонили японские авто. Среди участников опроса их владельцы составили 37%. За ними идут:
— 26% — владельцы российских автомобилей;
— 19% — владельцы европейских марок;
— 11% — собственники китайских авто;
— 7% — обладатели американских машин.
Растущие расходы на обслуживание автомобиля заставляют водителей искать альтернативные варианты ремонта, включая самостоятельную замену запчастей. Однако экономия может обернуться проблемами, если детали устанавливаются неквалифицированными мастерами или используются дешевые аналоги.
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