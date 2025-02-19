Водители массово отказываются от дилеров — вот сколько они экономят

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Каждый российский автомобилист ежегодно вынужден тратить десятки тысяч рублей на обслуживание своей машины. Как показал опрос компании "Велпартс", большинство водителей расходуют на замену расходников от 10 до 20 тысяч рублей в год. Но есть и те, кому приходится выкладывать в разы больше.

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Сколько стоит обслуживание авто в России

По данным исследования, водители тратят на замену запчастей-расходников следующие суммы:

— 59,4% автомобилистов укладываются в 10-20 тыс. рублей в год;

— 17,4% водителей ежегодно тратят 20-30 тыс. рублей;

— 10% респондентов расходуют от 30 до 50 тыс. рублей;

— 13% автовладельцев тратят более 50 тыс. рублей ежегодно.

Где россияне обслуживают свои автомобили

Оказалось, что не все доверяют официальным сервисам:

— 33,3% водителей предпочитают менять расходники самостоятельно;

— 32,6% обращаются в неофициальные СТО;

— 20,3% выбирают дилерские сервисные центры;

— 14% доверяют гаражным мастерам.

Какие марки автомобилей чаще всего встречаются в России

Исследование показало, что российские дороги в основном заполонили японские авто. Среди участников опроса их владельцы составили 37%. За ними идут:

— 26% — владельцы российских автомобилей;

— 19% — владельцы европейских марок;

— 11% — собственники китайских авто;

— 7% — обладатели американских машин.

Что это значит для водителей

Растущие расходы на обслуживание автомобиля заставляют водителей искать альтернативные варианты ремонта, включая самостоятельную замену запчастей. Однако экономия может обернуться проблемами, если детали устанавливаются неквалифицированными мастерами или используются дешевые аналоги.

Чем старше автомобиль, тем выше затраты на его обслуживание. Так что перед покупкой стоит задуматься: действительно ли машина, требующая минимальных вложений, существует?

Уточнения

Станция технического обслуживания — предприятие, предоставляющее услуги населению и/или организациям по плановому техническому обслуживанию, текущему и капитальному ремонтам, устранению поломок, установке дополнительного оборудования (тюнингу), восстановительному (кузовному) ремонту автомобилей.

