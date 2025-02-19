Эти ошибки водителей облегчают задачу угонщикам — не повторяйте их

В современном мире угонщики становятся все изобретательнее, и стандартные противоугонные системы больше не являются непреодолимой преградой. Чтобы не потерять автомобиль, важно использовать комплексные методы защиты. Вице-президент компании "Ренессанс страхование" Сергей Демидов рассказал, какие меры действительно работают и как снизить риск угона.
Эксперт подчеркивает: самое эффективное решение — это противоугонная система, превосходящая по классу стандартные. Угонщики изучают типичные системы защиты для каждой модели автомобиля, а значит, чем сложнее и нестандартнее защита, тем выше шанс сохранить машину.
Один из самых действенных способов — спутниковые противоугонные системы. Они не только предотвращают угон, но и помогают отследить местоположение автомобиля, если его все же похитили. Дополнительный бонус — установка такой системы может снизить стоимость каско по риску "Угон/Хищение" до 50%.
Для автомобилей массового сегмента оптимальным решением станет комбинация механических блокираторов и электронных систем:
— Иммобилайзер (лучше не штатный, а дополнительный);
— Замки на капот, коробку передач или рулевой вал;
— Электромеханический замок капота, который автоматически блокируется при активации иммобилайзера.
Часто владельцы машин сами упрощают задачу угонщикам. Наиболее распространенные ошибки:
— Обращаться в специализированные сервисы для нестандартной установки противоугонных систем. Угонщики хорошо знают типичные места монтажа, поэтому необычные решения дадут машине дополнительную защиту.
— Использовать комплексную защиту. Один замок на руль или коробку передач не спасет, если остальные системы окажутся уязвимыми.
— Не оставлять ключи и документы в автомобиле. Даже если выходите "на минутку" — этого может хватить для угона.
Важно помнить: чем сложнее защита автомобиля, тем меньше шансов, что угонщик захочет тратить на него время.
Сигнализация — обобщенное название устройств (системы устройств) для подачи сигналов об опасности, аварийном состоянии, определенном событии и так далее.
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