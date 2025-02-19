Эти ошибки водителей облегчают задачу угонщикам — не повторяйте их

В современном мире угонщики становятся все изобретательнее, и стандартные противоугонные системы больше не являются непреодолимой преградой. Чтобы не потерять автомобиль, важно использовать комплексные методы защиты. Вице-президент компании "Ренессанс страхование" Сергей Демидов рассказал, какие меры действительно работают и как снизить риск угона.

Фото: freepik.com is licensed under public domain Угонщик вскрывает машину

Какие устройства надежнее всего

Эксперт подчеркивает: самое эффективное решение — это противоугонная система, превосходящая по классу стандартные. Угонщики изучают типичные системы защиты для каждой модели автомобиля, а значит, чем сложнее и нестандартнее защита, тем выше шанс сохранить машину.

Один из самых действенных способов — спутниковые противоугонные системы. Они не только предотвращают угон, но и помогают отследить местоположение автомобиля, если его все же похитили. Дополнительный бонус — установка такой системы может снизить стоимость каско по риску "Угон/Хищение" до 50%.

Для автомобилей массового сегмента оптимальным решением станет комбинация механических блокираторов и электронных систем:

— Иммобилайзер (лучше не штатный, а дополнительный);

— Замки на капот, коробку передач или рулевой вал;

— Электромеханический замок капота, который автоматически блокируется при активации иммобилайзера.

Обычные ошибки водителей

Часто владельцы машин сами упрощают задачу угонщикам. Наиболее распространенные ошибки:

Редкое использование механических блокираторов. Многие водители активируют их только на ночь, что снижает их эффективность. Передача всех ключей и брелоков на сервис. Для обслуживания автомобиля достаточно одного штатного ключа. Все противоугонные системы должны переводиться в сервисный режим (режим "valet"). Использование систем дистанционного запуска двигателя. Это удобно, но угонщики могут использовать уязвимости таких систем для взлома машины.

Как усложнить задачу угонщику

— Обращаться в специализированные сервисы для нестандартной установки противоугонных систем. Угонщики хорошо знают типичные места монтажа, поэтому необычные решения дадут машине дополнительную защиту.

— Использовать комплексную защиту. Один замок на руль или коробку передач не спасет, если остальные системы окажутся уязвимыми.

— Не оставлять ключи и документы в автомобиле. Даже если выходите "на минутку" — этого может хватить для угона.

Важно помнить: чем сложнее защита автомобиля, тем меньше шансов, что угонщик захочет тратить на него время.

Уточнения

Сигнализация — обобщенное название устройств (системы устройств) для подачи сигналов об опасности, аварийном состоянии, определенном событии и так далее.

