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Эти ошибки водителей облегчают задачу угонщикам — не повторяйте их

Авто

В современном мире угонщики становятся все изобретательнее, и стандартные противоугонные системы больше не являются непреодолимой преградой. Чтобы не потерять автомобиль, важно использовать комплексные методы защиты. Вице-президент компании "Ренессанс страхование" Сергей Демидов рассказал, какие меры действительно работают и как снизить риск угона.

Угонщик вскрывает машину
Фото: freepik.com is licensed under public domain
Угонщик вскрывает машину

Какие устройства надежнее всего

Эксперт подчеркивает: самое эффективное решение — это противоугонная система, превосходящая по классу стандартные. Угонщики изучают типичные системы защиты для каждой модели автомобиля, а значит, чем сложнее и нестандартнее защита, тем выше шанс сохранить машину.

Один из самых действенных способов — спутниковые противоугонные системы. Они не только предотвращают угон, но и помогают отследить местоположение автомобиля, если его все же похитили. Дополнительный бонус — установка такой системы может снизить стоимость каско по риску "Угон/Хищение" до 50%.

Для автомобилей массового сегмента оптимальным решением станет комбинация механических блокираторов и электронных систем:

— Иммобилайзер (лучше не штатный, а дополнительный);
— Замки на капот, коробку передач или рулевой вал;
— Электромеханический замок капота, который автоматически блокируется при активации иммобилайзера.

Обычные ошибки водителей

Часто владельцы машин сами упрощают задачу угонщикам. Наиболее распространенные ошибки:

  1. Редкое использование механических блокираторов. Многие водители активируют их только на ночь, что снижает их эффективность.
  2. Передача всех ключей и брелоков на сервис. Для обслуживания автомобиля достаточно одного штатного ключа. Все противоугонные системы должны переводиться в сервисный режим (режим "valet").
  3. Использование систем дистанционного запуска двигателя. Это удобно, но угонщики могут использовать уязвимости таких систем для взлома машины.

Как усложнить задачу угонщику

Обращаться в специализированные сервисы для нестандартной установки противоугонных систем. Угонщики хорошо знают типичные места монтажа, поэтому необычные решения дадут машине дополнительную защиту.
Использовать комплексную защиту. Один замок на руль или коробку передач не спасет, если остальные системы окажутся уязвимыми.
Не оставлять ключи и документы в автомобиле. Даже если выходите "на минутку" — этого может хватить для угона.

Важно помнить: чем сложнее защита автомобиля, тем меньше шансов, что угонщик захочет тратить на него время.

Уточнения

Сигнализация — обобщенное название устройств (системы устройств) для подачи сигналов об опасности, аварийном состоянии, определенном событии и так далее.

 

Автор Данила Фирсов
Данила Фирсов — внештатный корреспондент Правды.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
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