Старые машины заполонили Россию — к чему это приведет

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Российский автопарк стремительно стареет. По данным агентства "Автостат", на 1 января 2025 года в стране насчитывалось 33,5 млн легковых автомобилей, чей возраст превысил 10 лет. Это означает, что 70,5% всех машин в России были выпущены до 2015 года.

Фото: Wikipedia by Milhouse35, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Solaris

Сколько в стране относительно "свежих" авто

Только 29,5% автопарка составляют машины, произведенные с 2015 года или позже. На начало года их насчитывалось 14 млн единиц.

Всего на 1 января 2025 года в России зарегистрировано 47,5 млн легковых автомобилей.

Что это значит для водителей

Рост доли старых машин может повлиять на:

— Стоимость обслуживания - чем старее автомобиль, тем чаще он требует ремонта.

— Рынок запчастей - повышенный спрос на комплектующие для моделей, снятых с производства.

— Экологическую ситуацию - более старые автомобили выделяют больше вредных выбросов.

— Страховые тарифы - возраст авто напрямую влияет на стоимость полисов ОСАГО и каско.

Стареющий автопарк — это вызов не только для владельцев машин, но и для всей инфраструктуры: растущая нагрузка на СТО, нехватка оригинальных запчастей и удорожание страховых полисов становятся новой реальностью для российских автомобилистов.