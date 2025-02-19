Старые машины заполонили Россию — к чему это приведет

Российский автопарк стремительно стареет. По данным агентства "Автостат", на 1 января 2025 года в стране насчитывалось 33,5 млн легковых автомобилей, чей возраст превысил 10 лет. Это означает, что 70,5% всех машин в России были выпущены до 2015 года.
Только 29,5% автопарка составляют машины, произведенные с 2015 года или позже. На начало года их насчитывалось 14 млн единиц.
Всего на 1 января 2025 года в России зарегистрировано 47,5 млн легковых автомобилей.
Рост доли старых машин может повлиять на:
— Стоимость обслуживания - чем старее автомобиль, тем чаще он требует ремонта.
— Рынок запчастей - повышенный спрос на комплектующие для моделей, снятых с производства.
— Экологическую ситуацию - более старые автомобили выделяют больше вредных выбросов.
— Страховые тарифы - возраст авто напрямую влияет на стоимость полисов ОСАГО и каско.
Стареющий автопарк — это вызов не только для владельцев машин, но и для всей инфраструктуры: растущая нагрузка на СТО, нехватка оригинальных запчастей и удорожание страховых полисов становятся новой реальностью для российских автомобилистов.
Некоторые водители сами выходят из машины при остановке ГАИ. Почему инспекторы настороженно относятся к этому, и стоит ли вам делать так же?