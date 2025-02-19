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Эти водители не смогут оплатить штраф со скидкой — кого коснулись изменения

3:01
Авто

С 1 января 2025 года в России вступили в силу изменения, касающиеся скидок на оплату штрафов за нарушение ПДД. Теперь вместо привычных 50% скидка составит лишь 25%, если оплатить штраф в течение 20 дней. Однако послабления не касаются серьезных нарушений — таких как вождение в состоянии алкогольного или наркотического опьянения.

Камера видеофиксации на автомобильной дороге
Фото: commons.wikimedia.org by Paweł Zdziarski, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Камера видеофиксации на автомобильной дороге

Какие штрафы можно оплатить со скидкой

Новый закон затронул многие виды нарушений, но размер скидки теперь заметно меньше:
Проезд на красный свет впервые за год — 1500 рублей, со скидкой 1125 рублей. Повторное нарушение обойдется уже в 7500 рублей без скидки.
Превышение скорости на 40-60 км/ч — от 1500 до 2500 рублей, а при быстрой оплате 1125-1875 рублей. За повторное превышение на 60 км/ч и более можно лишиться прав на год.
Незаконная установка знака "Инвалид" - штраф 5000 рублей, со скидкой 3750 рублей.
Езда без ремня безопасности - 1500 рублей (1125 рублей при быстрой оплате). Нарушение распространяется на всех пассажиров, и если их четверо — сумма штрафа составит 6000 рублей.
Управление незарегистрированным автомобилем - 500-800 рублей, а со скидкой 375-600 рублей. Повторное нарушение грозит штрафом 5000 рублей или лишением прав до трех месяцев.
Неисполнение обязанностей при ДТП - 1000 рублей (750 рублей при быстрой оплате). Однако если водитель скроется с места аварии, скидки не будет, а наказание — лишение прав до года.

Какие нарушения не попадают под скидку

Скидка не действует на штрафы за серьезные нарушения, такие как:

— Вождение в состоянии алкогольного опьянения — штраф 45 000 рублей и лишение прав на 1,5-2 года.
— Управление автомобилем без прав — штраф 5000-15 000 рублей (3750-11 250 рублей при быстрой оплате). Если за рулем окажется водитель, ранее лишенный прав, штраф составит 45 000 рублей либо грозит арест до 15 суток или обязательные работы до 200 часов.

Как теперь платить штрафы

Изменения в законе означают, что водителям придется поторопиться с оплатой, чтобы не переплачивать. Теперь штрафы выгоднее оплачивать в первые 20 дней, но даже с учетом скидки суммы остаются значительными. А для некоторых нарушителей наказания стали еще жестче.

Уточнения

Штраф — узаконенное наказание за правонарушение. Обычно в виде денежного взыскания, как правило, в пользу государства, назначаемое за совершение проступка.
 

Автор Данила Фирсов
Данила Фирсов — внештатный корреспондент Правды.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
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