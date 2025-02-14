Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Не выбрасывайте картон! Он улучшит ваш сад лучше, чем любые удобрения
Дни Турбиных: Театр МОСТ в апреле покажет премьеру трижды
Подпишите документ и потеряйте доступ к почте: раскрыта новая афера
Акита ину никогда не лает просто так — вот что она хочет сказать
Американец с мармеладом задержан в Москве: что оказалось внутри сладостей?
Незаметные махинации: как автосервисы обманывают клиентов и что с этим делать
Вкус из детства! Легкий и воздушный манник за 5 минут
Скамейки вместо стульев: новая мода для маленьких столовых
Маскируют формальными курсами? Дипломы о переподготовке могут быть выданы без прохождения полного обучения

Машина не только возит, но и сводит: неожиданные истории любви на колесах

2:19
Авто

Машина — не просто средство передвижения, но и настоящий "сводник". Аналитическая служба международной франчайзинговой сети автосервисов FIT SERVICE ко Дню всех влюбленных провела опрос и выяснила, что каждый шестой российский водитель встретил свою любовь благодаря автомобилю. В исследовании, которое прошло в феврале 2025 года, приняли участие более 1,1 тысячи респондентов.

Красивая девушка в тёмных очках за рулём
Фото: freepik.com is licensed under public domain
Красивая девушка в тёмных очках за рулём

Как автомобиль помогает найти любовь

Оказалось, что у 33% опрошенных личная история любви так или иначе связана с машиной.

Из них:

— 15% познакомились с будущими супругами именно благодаря автомобилю — их роман закончился свадьбой.
— 12% признались, что их авто-знакомство стало красивым, но мимолетным увлечением.
— 6% с грустью рассказали, что встретили "любовь всей жизни" через машину, но по разным причинам свадьбы не было.

Водители охотно делились историями романтических встреч. Кто-то встретил вторую половину, когда помогал с пробитым колесом, кто-то случайно подвозил коллегу, а в итоге стал родителем. Были и трогательные моменты первой встречи, когда девушка приезжала на свидание на велосипеде, а молодой человек появлялся на машине.

Машина как инструмент судьбы

Еще 13% водителей отметили, что автомобиль хоть и не сыграл ключевой роли в их любовной истории, но все же как-то в ней поучаствовал. Однако у большинства респондентов (54%) никаких романтических авто-сюжетов в жизни не случалось.

Директор FIT SERVICE Татьяна Овчинникова прокомментировала результаты опроса:

"Автомобиль — это не только комфорт и свобода, но и возможность расширить круг общения. Многие истории любви и дружбы завязываются именно благодаря машинам. В FIT SERVICE мы понимаем, насколько важен личный автомобиль для владельца, поэтому в нашем мобильном приложении предусмотрено множество удобных функций — от напоминаний о замене масла до рекомендаций по ремонту и сезонных скидок".

Пожалуй, еще один повод заботиться о своем автомобиле — кто знает, может, он приведет вас к любви?

Автор Данила Фирсов
Данила Фирсов — внештатный корреспондент Правды.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
*
Обсудить
Сейчас читают
Слизни уползут с вашего участка в панике: проверенные способы спасти урожай
Садоводство, цветоводство
Слизни уползут с вашего участка в панике: проверенные способы спасти урожай Аудио 
Чем заменить масло и сыр: диетическая и полезная намазка на хлеб
Еда и рецепты
Чем заменить масло и сыр: диетическая и полезная намазка на хлеб Аудио 
Зачем мучиться с пасынкованием? Эти томаты дают ведра плодов без лишних хлопот
Садоводство, цветоводство
Зачем мучиться с пасынкованием? Эти томаты дают ведра плодов без лишних хлопот Аудио 
Популярное
Простой тест, который покажет, сколько проживет ваш аккумулятор

Как понять, что аккумулятор скоро выйдет из строя? Для проверки не нужно ехать в сервис – простой тест мультиметром покажет, когда пора менять АКБ.

Простой тест, который покажет, сколько проживет ваш аккумулятор
Ни плавание, ни гантели: лучшие упражнения для пенсионеров старше 60 лет
Ни плавание, ни гантели: лучшие упражнения для пенсионеров старше 60 лет
Зачем мучиться с пасынкованием? Эти томаты дают ведра плодов без лишних хлопот
Забудьте про сухое мясо: один нюанс — и картофель по-французски станет вашим фаворитом
Самолёт Ан-24. Самый массовый и удачный долгожитель отечественной авиации Дмитрий Плотников От древней магии до запрета: что скрывают камни в канадском Квебеке? Игорь Буккер
Работает на 100%: это самое недооценённое упражнение для похудения
Астероид 2024 YR4 становится всё более опасным для Земли
Хотите собирать ведрами? Вот чем и когда подкармливать жимолость
Хотите собирать ведрами? Вот чем и когда подкармливать жимолость
Последние материалы
Готовим по-царски: рецепт куриных котлет, которые тают во рту
Как есть халву и не поправиться? Диетолог раскрыла главный секрет
Самое сильное звено: названы топ-5 сотрудников по знаку зодиака
Не делайте эту ошибку с микроволновкой и духовкой — это может быть опасно!
Обнаружили изменения в весе или настроении? Узнайте 8 признаков нарушений щитовидной железы
Замена свечей зажигания — когда стоит бежать в сервис, а когда можно подождать
Фитнес-заблуждения: 7 мифов, в которые девушки продолжают верить
Ты почти не используешь ручной режим АКПП: вот когда он может выручить
Было бы смешно, если бы не было так вкусно: что скрывает картофельное пюре из пакета
Не навреди: как правильно лечиться от простуды народными растительными средствами
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.