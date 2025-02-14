Машина не только возит, но и сводит: неожиданные истории любви на колесах

Машина — не просто средство передвижения, но и настоящий "сводник". Аналитическая служба международной франчайзинговой сети автосервисов FIT SERVICE ко Дню всех влюбленных провела опрос и выяснила, что каждый шестой российский водитель встретил свою любовь благодаря автомобилю. В исследовании, которое прошло в феврале 2025 года, приняли участие более 1,1 тысячи респондентов.
Оказалось, что у 33% опрошенных личная история любви так или иначе связана с машиной.
Из них:
— 15% познакомились с будущими супругами именно благодаря автомобилю — их роман закончился свадьбой.
— 12% признались, что их авто-знакомство стало красивым, но мимолетным увлечением.
— 6% с грустью рассказали, что встретили "любовь всей жизни" через машину, но по разным причинам свадьбы не было.
Водители охотно делились историями романтических встреч. Кто-то встретил вторую половину, когда помогал с пробитым колесом, кто-то случайно подвозил коллегу, а в итоге стал родителем. Были и трогательные моменты первой встречи, когда девушка приезжала на свидание на велосипеде, а молодой человек появлялся на машине.
Еще 13% водителей отметили, что автомобиль хоть и не сыграл ключевой роли в их любовной истории, но все же как-то в ней поучаствовал. Однако у большинства респондентов (54%) никаких романтических авто-сюжетов в жизни не случалось.
Директор FIT SERVICE Татьяна Овчинникова прокомментировала результаты опроса:
"Автомобиль — это не только комфорт и свобода, но и возможность расширить круг общения. Многие истории любви и дружбы завязываются именно благодаря машинам. В FIT SERVICE мы понимаем, насколько важен личный автомобиль для владельца, поэтому в нашем мобильном приложении предусмотрено множество удобных функций — от напоминаний о замене масла до рекомендаций по ремонту и сезонных скидок".
Пожалуй, еще один повод заботиться о своем автомобиле — кто знает, может, он приведет вас к любви?
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